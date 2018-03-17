SİGARA HIRSIZLARI ÖNCE GÜVENLİK KAMERASINA SONRA POLİSE YAKALANDILAR
Mersin'de 3 farklı iş yerinde hırsızlık yaparken güvenlik kameralarının görüntülediği 4 kişi, yakalandı.
Merkez ilçelerinde değişik tarihlerde bir fabrika ile 2 markette hırsızlık olayı meydana geldi. Hırsızları bulmak için harekete geçen polisler, güvenlik kameralarını inceleyip kimliklerini saptadı. Marketten sigara, fabrikadan televizyon ile içerisinde 6 çeyrek altın bulunan çelik kasayı çalan hırsızlar, operasyonla yakalandı.
102 ADET FARKLI MARKALARDA SİGARA ÇALMIŞLAR
Gözaltına alınan E.A., F.K., S.S.Ç. ve M.E.'nin adreslerinde yapılan aramalarda 102 adet farklı markalarda sigara ile hırsızlık olaylarında kullandıkları değerlendirilen, levye, demir kesme makası, eldiven, tornavida, çekiç, maske, pense ve boru anahtarı ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Kaynak: haberinburada
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