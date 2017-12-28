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Sigara haberi başına bela oldu: Hemen kovun

SİGARA HABERİ BAŞINA BELA OLDU: HEMEN KOVUN

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, "Robin van Persie tüm uyarılara rağmen tütün ürünü kullanıyorsa hemen kontratını sonlandırın. Buna UEFA, FIFA bir şey diyemez." dedi.

Tarih : 28 Aralık 2017, 23:40
Puan Ver : Sigara Haberi Başına Bela Oldu: Hemen Kovun(8/10)4

Ünlü futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, NTVSpor'da yayınlanan Spor Servisi programında günün öne çıkan gazete manşetlerini değerlendirdi. Demirkol, Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie'nin tesislerde elektronik sigara içtiği iddialarına sert çıktı.

Demirkol, şunları söyledi:

"Tesislerde elektronik sigara içen bir sporcun varsa, kulübün böyle bir sporcuyla kontratını sona erdirme hakkı vardır. Buna UEFA FIFA bir şey diyemez ki. Bütün uyarılara rağmen tütün ürünü kullanıyorsa UEFA ve FIFA buna bir şey demez hemen kontratını sonlandırın."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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