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sigara görme kaybına neden oluyor!

SİGARA GÖRME KAYBINA NEDEN OLUYOR!

Sigara tüketimi, vücutta yarattığı farklı rahatsızlıkların yanı sıra göz sağlığını da etkiliyor

Tarih : 08 Şubat 2017, 12:48
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Türkiye'de olduğu gibi bütün dünyada da yüksek kullanım oranlarına sahip sigara tüketimi, vücutta yarattığı farklı rahatsızlıkların yanı sıra göz sağlığını da etkiliyor.



9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü'nde Prof. Dr. Tayfun Bavbek, “İçlerinde ortalama 4.000 farklı kimyasal maddeyi barındıran sigara; kör olma riskini dört kez daha yükseltirken, aynı zamanda görme kaybı, görme kalitesinde azalma, karartılar ve renk görmesinde problemlere yol açan Sarı Nokta (Makula Dejenerasyonu) rahatsızlığının görülme riskini de büyük oranda arttırmaktadır” diyor.



9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü'nde uzmanlar, sigara tüketiminin yol açabileceği ciddi sağlık sorunlarına karşı uyarılarda bulunuyor. Sigara kullanımının özellikle göz sağlığında yarattığı olumsuz etkilere dikkat çeken Prof. Dr. Tayfun Bavbek, “Sigara tüketimi insanların sağlığını ciddi bir şekilde tehdit eden bir alışkanlıktır. Özellikle göz sağlığını etkileyen sigara tüketimi, katarakt şansını 2, üveit şansını ise yaklaşık 2,5 katı arttırmanın yanı sıra, Sarı Nokta (Makula Dejenerasyonu) gibi ciddi göz hastalıklarının oluşmasında da büyük bir rol oynuyor” diye belirtiyor.


 



kaynak:habertürk








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