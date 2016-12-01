

Sigara fiyatları da ÖTV zammından etkilenecek. Yeni yıl öncesinde zam haberleri gelmeye başladı. ÖTV düzenlemesinin Meclis'ten geçmesinin ardından benzin ve otomobil alacaklar kara kara düşünmeye başlamışlardı. Şimdi ise sigara zammı geldi. Sigara zammı 1 Aralık 2016 tarihli T.C. Resmi Gazete'de yayımlandı. Sigara fiyatlarına yapılan zam oranları yüzde 10 ile yüzde 27.5 oranında değişiyor. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar, "Sigara fiyatları ne kadar



oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Güncel sigara fiyatları henüz açıklanmadı ancak açıklandığı anda yeni sigara fiyatlarını haberimizden öğrenebileceksiniz.







ALKOL VE SİGARA FİYATLARI ZAMLANIYOR







2017 yılı öncesi zamlar gelmeye başladı. Yeni yıın bütçe çalışmaları kapsamında ÖTV zammının sinyalleri verilmişti. Hükümet önümüzdeki yıl ÖTV gelirlerinin yüzde 13.5 artmasını öngörüyordu. Bütçe verilerine göre, ÖTV geliri gelecek yıl genel olarak yüzde 13.5 artacak olmasına karşın alkollü içkilerden alınacak ÖTV'ye yüzde 15.4'lük artış hedefi kondu. Bu düzenleme ile ÖTV kalemleri içerisinde en yüksek zam oranı alkole gelmiş oldu. Geçen yıl alkollü içeceklerden 8.2 milyar lira vergi toplamayı hedef edinen hükümet bu hedefe ulaşamadı. Alkollü içeceklerden bu yıl sonunda ulaşılacak rakamın ise 7.5 milyar lira civarında olacağı tahmin ediliyor.







Bu yıl hedeflerin tutmamasına rağmen 2017 hedefleri 8 milyar 693 milyon liraya yükseltildi. Verilere göre alkollü içkilerde kaçağın artması hedeflere ulaşılmasına engel oldu ancak hükümet yeni önlemlerle gelecek yıl hedeflediği vergiye ulaşmayı amaçlıyor. Gelecek yıl sigaradan 36.6 milyar lira ÖTV toplamayı hedefleyen hükümet, hedefe ulaşırsa 2017'de sadece içki ve sigaradan devletin kasasına 45.3 milyar lira girecek.







kaynak:mynet