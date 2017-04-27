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sigara dudak üstü kırışıklıkların sebebi

SİGARA DUDAK ÜSTÜ KIRIŞIKLIKLARIN SEBEBİ

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrah, Op. Dr. Bülent Cihantimur, dudak üstü çizgilerini neden oluştuğuna dair önemli bilgiler verdi.

Tarih : 27 Nisan 2017, 11:44
Puan Ver : Sigara Dudak Üstü Kırışıklıkların Sebebi(6/10)8


Dudak üstü çizgilerinin neden oluştuğunu anlatan Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrah, Op. Dr. Bülent Cihantimur, kopan kolajen dokunun en önemli faktör olduğunu söyledi: “Dudak üstü çizgileri bir başka deyişler barkod çizgileri, özellikle 35 yaşından sonra belirmeye başlar. Eğer kişiler bir de sigara içiyorsa çok daha erken yaşlarda bıyık bölgesi dediğimiz alanda dikey çizgileri gözlemleyebiliriz.



Sigara içme hareketiyle büzüşen ve sigaranın içindeki dokuları zedeleyici maddelerin etkisi en başta ciltte dudak üstünün tahribatıyla ortaya çıkıyor. Bölgenin kolojen dokusunu koparıyor, elastikiyetini  azaltıyor ve herhangi bir mimik hareketi yapmadan bile derin çizgilerin gözükmesini sağlıyor”.



Sigarayı bırakın ve nemsiz bırakmayın



Sigaranın cilt güzelliğinin en büyük düşmanı olduğunu söyleyen Op. Dr. Bülent Cihantimur, kırışıklıkların erken yaşlarda belirmesinde de çok etkili olduğunu söyledi ve ekledi: “Bu şekilde doğal yapısını kaybeden dudaklar büzülür ve üst kısmında kırışıklıklar, dikey derin hatlar belirir. Kolajen kırığını tedavi etmenin pek çok yolu var. Özellikle hyalüronik asit enjeksiyonları, kimyasal peelingler, bu oluşumu hafifletmeye fayda sağlar. Fraksiyonel lazer, kimyasal peeling de etkilidir ama her şeyden evvel, sigaranın bir an evvel genel sağlık için de bırakılması ve ayrıca bölgenin nemsiz bırakılmaması gerekiyor”.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Sigara  Dudak  Üstü  Kırışıklıkların  Sebebi    haber

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