

Uzmanlar, sigaranın özellikle tiryakilerde beldeki disk beslenmesini bozarak, dejenerasyona yani erken aşınma ve yıpranmaya yol açtığını, bunun da fıtık oluşumuna sebep olduğunu belirtti.



Dünyada yapılan araştırmalar, insanların yüzde 80'inin hayatları boyunca en az bir kez bel ağrısı yaşadıklarını ortaya koydu. Hareketsiz iş ve yaşam düzeni olanlar, ağır kaldırma, yanlış eğilme hareketleri yapanlar, zayıf bel ve karın kasları olanlar, uzun süre araç kullananlar, duruş bozukluğu olanlar, aşırı kilolular, hamileliğin son aylarında olanlar, yüksek riskli sporlarla uğraşanlar ile ruhsal ve duygusal gerginlik yaşayanların, bel ağrısı açısından riskli grupta yer aldığı bildirildi.



Bunlara ek olarak, son yapılan araştırmada ise sigara içmenin de bel ağrısı için bir risk faktörü oluşturduğu ortaya kondu. Sigaranın özellikle tiryakilerde disk beslenmesini bozarak, dejenerasyona yani erken aşınma ve yıpranmaya yol açtığı, bunun da fıtık oluşumuna sebep olduğu, ayrıca fıtık olanlarda iyileşmeyi geciktirdiği gibi nüksetme ihtimalini de artırdığı açıklandı.



