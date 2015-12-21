O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

sigara; boyun fıtığı ve bel ağrılarını kronikleştiriyor !

SİGARA; BOYUN FITIĞI VE BEL AĞRILARINI KRONİKLEŞTİRİYOR !

Uzmanlar, sigaranın özellikle tiryakilerde beldeki disk beslenmesini bozarak, dejenerasyona yani erken aşınma ve yıpranmaya yol açtığını, bunun da fıtık oluşumuna sebep olduğunu belirtti.

Tarih : 21 Aralık 2015, 09:43
Puan Ver : Sigara; Boyun Fıtığı Ve Bel Ağrılarını Kronikleştiriyor !(6/10)4


Uzmanlar, sigaranın özellikle tiryakilerde beldeki disk beslenmesini bozarak, dejenerasyona yani erken aşınma ve yıpranmaya yol açtığını, bunun da fıtık oluşumuna sebep olduğunu belirtti.

Dünyada yapılan araştırmalar, insanların yüzde 80'inin hayatları boyunca en az bir kez bel ağrısı yaşadıklarını ortaya koydu. Hareketsiz iş ve yaşam düzeni olanlar, ağır kaldırma, yanlış eğilme hareketleri yapanlar, zayıf bel ve karın kasları olanlar, uzun süre araç kullananlar, duruş bozukluğu olanlar, aşırı kilolular, hamileliğin son aylarında olanlar, yüksek riskli sporlarla uğraşanlar ile ruhsal ve duygusal gerginlik yaşayanların, bel ağrısı açısından riskli grupta yer aldığı bildirildi.

Bunlara ek olarak, son yapılan araştırmada ise sigara içmenin de bel ağrısı için bir risk faktörü oluşturduğu ortaya kondu. Sigaranın özellikle tiryakilerde disk beslenmesini bozarak, dejenerasyona yani erken aşınma ve yıpranmaya yol açtığı, bunun da fıtık oluşumuna sebep olduğu, ayrıca fıtık olanlarda iyileşmeyi geciktirdiği gibi nüksetme ihtimalini de artırdığı açıklandı.

 








Etiketler: Sigara;  Boyun  Fıtığı  Ve  Bel  Ağrılarını  Kronikleştiriyor      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER