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sigara bırakma yöntemi ile bağımlılığınızdan kurtulun

SİGARA BIRAKMA YÖNTEMİ İLE BAĞIMLILIĞINIZDAN KURTULUN

Sigara bırakma birçok sigara kullanan kişide en büyük sorunlardan biridir. Sigara tüm dünya ülkelerinin en büyük sağlık sorunlarından biridir. Sigara içerisinde bulunan nikotin maddesi bağımlılık yapan tek kimyasal maddedir.

Tarih : 28 Nisan 2017, 16:15
Puan Ver : Sigara Bırakma Yöntemi İle Bağımlılığınızdan Kurtulun(9/10)7


Sigara bırakma birçok sigara kullanan kişide en büyük sorunlardan biridir. Sigara tüm dünya ülkelerinin en büyük sağlık sorunlarından biridir. Sigara içerisinde bulunan nikotin maddesi bağımlılık yapan tek kimyasal maddedir.



Nikotin bağımlılığı ile mücadele etmek oldukça zor olmaktadır. Şimdiye kadar çıkarılan yöntemler ile sigara bırakma oranı çok azdır. Ülkemizde sigara bırakma projeleri oldukça fazladır. Sizlerde ne kadar uzun süre sigara bağımlısı olursanız olun mutlaka bırakabilirsiniz. Özgür irade ve sigara bırakma yöntemimiz ile tanışarak sizlerde eski sağlığınıza kısa sürede kavuşabilirsiniz. Üstelik sigara sadece kullanıcıyı değil dumanından etkilenen kişileri de pasif içicilik yüzünden her yıl binlerce kişi ciddi rahatsızlıklara yakalanmakta ve hatta hayatlarını kaybetmektedirler. Bağımlılığın fiziksel etkilerinin yanı sıra psikolojik etkileri daha fazladır. Kullanıcıları en çok etkileyen günün her anında sigara içme isteği sigara bırakma döneminde en zor olan zamanlardır. Bu dönemlerde alternatif sigara bırakma yöntemleri kısa sürede bu süreci atlamaya yardımcı olmaktadır. Eğer sigarayı bırakmayı kesin olarak kafanızda bitirdiyseniz ve bu süreci nasıl kolay atlatacağınızı bilmiyorsanız sigara bırakma yöntemini deneyebilirsiniz. Günlük nefes egzersizleri sigara bırakma sürecini kolaylıkla atlatabilirsiniz. Öncelikle sigara bırakma isteği beyinde tamamen netleştirilmelidir. Bu durumdan sonra sigara bırakma yöntemlerini deneyerek kısa sürede bu bağımlılıktan kurtulabilirsiniz. Sigarayı bıraktığınız her gün kendinizi ödüllendirerek bu deneyiminizi kutlayabilirsiniz. Bu küçük kutlamalar sizi ne kadar doğu bir karar verdiğinizi görmenizin en iyi halidir.



Sigara bırakma yöntemi ile sağlıklı günlerinize kavuşarak rahat nefeslerinize kavuşabilirsiniz. Sigarayı bıraktıktan sonra açık havada yürüyüş, nefes egzersizleri sizlere oldukça iyi gelecektir. Sigara bırakma yöntemi ile yıllardır kullandığınız bu ölüm makinesini kısa süre içinde bırakabilirsiniz.








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