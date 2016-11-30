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sigara ağız kanserini tetikliyor!

SİGARA AĞIZ KANSERİNİ TETİKLİYOR!

Kullanım oranı gün geçtikçe artmakta olan sigara, vücut bütünlüğümüzü olumsuz yönde etkileyerek, sağlığımızı tehdit etmektedir.

Tarih : 30 Kasım 2016, 16:28
Puan Ver : Sigara Ağız Kanserini Tetikliyor!(6/10)5


Oluşan olumsuz komplikasyonlar en somut şekli ile dişlerimizde görülebilmektedir. İçerisinde bulunan maddelerle, vücut direnicini düşüren sigaranın, insan hayatını tehdit eden pek çok kanser türüne neden olduğu bilinmektedir.



Sigaranın ağızda çürük oluşumu, dişeti hastalıkları, dişlerde sararmaya neden olması dışında, akciğer, yemek borusu ve ağız kanseri riskini arttırdığını belirten Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu, konu ile ilgili görüşlerini aktarıyor.

Sigaranın ağız ve diş sağlığına olumsuz etkileri



Sigara, içeriğindeki bir çok zehirli madde nedeniyle, ağızdaki tükürük bezlerini çalışmasını olumsuz etkileyerek ağız kuruluğuna, kötü kokuya, ve ağız  üzerinde bakterilerin daha rahat tutunmasına neden olur. Ayrıca bu kişilerdeki halitozis (kötü ağız kokusu),dişler fırçalansa da çoğu zaman hissedilir.



Sigara içenlerde tat alma duyusunda azalma ve bağışıklığın azalmasına bağlı olarak ağızda iltihabi oluşumlar gözlenir. Sigara, hem ağızda daha çok yara oluşturarak, kan akımını yavaşlatırken, vücutta oluşan yaraların iyileşme sürecini de geciktirmektedir.

Nikotin'in diş üzerindeki etkileri



Sigaranın alışkanlığı dönüşmesindeki en büyük neden, içinde bulunan nikotin maddesidir. Nikotin; merkezi sinir sistemini etkileyerek, beyindeki haz yollarını etkileyen ‘'dopamin'' hormonunu salgılatır. Bir süre sonra bu alışkanlık tiryakiliğe neden olur. Dişlerin ön ve arka yüzeylerinde oluşan nikotin lekeleri, ilerleyen dönemlerde dişler fırçalansa da beyazlamaz.



Tütün içinde bulunan katran, diş taşında kahverengi bir görünüm oluşturur. Diş çürüğü olan birisi aynı zamanda sigara da içiyorsa çürüğün yayılışı hızlanır

Sigara damakta kırmızı renkli iltihaplar oluştururken, dişleri çevreleyen kemiklerde erimeye neden olmaktadır. Kemik erimesi de diş etlerinin çekilmesine ve zamanla diş kaybına sebep olur.

Sigara kullanımına bağlı olarak ağız kanseri



Yapılan araştırmalar sonucunda sigara, akciğer kanseri ve kalp hastalığı arasındaki ilişki, kanıtlanmıştır. Sigara; içerisinde bulunan kimyasal maddelerle dişlerimizi etkilerken, ilişkili olarak vücut bütünlüğümüzü de tehdit etmektedir. Bağışıklığı düşen vücutta bakterilerin tutunması kolaylaşır, enfeksiyonlarla mücadeleyi, yaraların veya ameliyatların iyileşmesini de güçleştirir.



Her sigara içişinizde, ağız sağlığınız da risk altındadır. Tütün ürünlerinin kullanımı; boğaz, ağız, gırtlak ve yemek borusu kanserinin görülme ihtimalini artırır. Çoğu insan erken belirtilerin farkında değildir veya onları göz ardı eder, bunun sonucunda da ağız kanseri sıklıkla teşhis edilmeden yayılır.



Erken teşhis, bireylerin rutin diş hekimi kontrollerini aksatmaması, sigaranın neden olduğu hasarı en aza indirmek ve kanser riskinden korunmak için önemli tedbirlerdir.



 







kaynak:haber7








Etiketler: Sigara  Ağız  Kanserini  Tetikliyor    haber

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