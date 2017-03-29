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sıfır otomobile kur farkı zammı geliyor

SIFIR OTOMOBİLE KUR FARKI ZAMMI GELİYOR

ÖTV ile birlikte yüzde 5-15 fiyat artışı yaşayan sıfır otomobillere nisan ayında bu kez yüzde 20 civarında kur farkı zammı yapılması bekleniyor.

Tarih : 29 Mart 2017, 12:16
Puan Ver : Sıfır Otomobile Kur Farkı Zammı Geliyor(8/10)9


Otomobil piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Borusan Manheim Genel Müdürü H. Zafer Terzioğlu, geçtiğimiz yıl Kasım sonunda yapılan ÖTV zammı ile yüzde 5-15 arasında fiyat artışı yaşayan sıfır Otomobillerin, şimdi de 2017 modellerle birlikte kur farkı zammı ile karşı karşıya kalacağını söyledi.



Dünya'nın haberine göre distribütörlerin ve yetkili satıcıların kar marjlarının son derece daraldığını ifade eden Terzioğlu, “Fiyatları hesaplı olan 2016 model sıfır km araçlarda sona gelindi ve 2017 model otomobillere yaklaşık yüzde 20'ye varan kur farkı zammı uygulanmaya başlandı. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nin görüşüne (OYDER) göre ÖTV'deki artış ve kur farkı zammının da etkisiyle sıfır otomobil piyasasında yüzde 15'lik bir daralma yaşanabilir. Geçen yıl 1 milyon adet sıfır otomobil ve hafif ticari aracın satıldığı ülkemizde, 2017'de bu sayının 850 bin adet civarında olması bekleniyor” dedi.



 



kaynak:milliyet








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