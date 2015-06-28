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SIFIR OTOMOBİLDE TABAN FİYAT 40 BİN LİRAYA DAYANDI


SIFIR OTOMOBİLDE TABAN FİYAT 40 BİN LİRAYA DAYANDI
Tarih : 28 Haziran 2015, 19:01
Puan Ver : Sıfır Otomobilde Taban Fiyat 40 Bin Liraya Dayandı(9/10)7


Düşük motor hacmine sahip ve en boş modeller bile 35-40 bin lira aralığında alıcı buluyor. Fiyatı 40 bin liranın altında olan otomobil modellerinin tamamına yakınının motor hacmi 1000-1200 cc'yi geçemezken, yine küçük sınıfta yer almasına rağmen motor hacmi 1300-1400 cc olan modellerin fiyatları ise donanım40-65 bin lirayı buluyor.








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