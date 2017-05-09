Piyasada ikisi 49 bin 900 lira olmak üzere 50 bin liranın altında 6 model bulunuyor.



Türkiye pazarında faaliyet gösteren otomobil firmalarının en düşük motor hacmi ve donanıma sahip modellerini baz alarak yaptığı derlemeye göre, makul vergi oranları ve yakıt tasarrufu nedeniyle ekonomik olan "küçük sınıf" (B segmenti) otomobiller 45 bin liradan başlayan, 80 bin lirayı aşan fiyatlarla satışa sunuluyor.



Fiyatı 50 bin liranın altında kalan otomobil modellerinin tamamınayakınının motor hacmi 1000-1200 cc'yi geçemezken, 1300-1400 cc motor hacmindeki otomobiller genelde 55-70 bin lira aralığında seyrediyor.







kaynak:sabah