Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

sıfır otomobilde kapı 45 bin liradan açılıyor

SIFIR OTOMOBİLDE KAPI 45 BİN LİRADAN AÇILIYOR

Piyasada ikisi 49 bin 900 lira olmak üzere 50 bin liranın altında 6 model bulunuyor.

Tarih : 09 Mayıs 2017, 12:56
Puan Ver : Sıfır Otomobilde Kapı 45 Bin Liradan Açılıyor(10/10)12


Türkiye pazarında faaliyet gösteren otomobil firmalarının en düşük motor hacmi ve donanıma sahip modellerini baz alarak yaptığı derlemeye göre, makul vergi oranları ve yakıt tasarrufu nedeniyle ekonomik olan "küçük sınıf" (B segmenti) otomobiller 45 bin liradan başlayan, 80 bin lirayı aşan fiyatlarla satışa sunuluyor.



Fiyatı 50 bin liranın altında kalan otomobil modellerinin tamamınayakınının motor hacmi 1000-1200 cc'yi geçemezken, 1300-1400 cc motor hacmindeki otomobiller genelde 55-70 bin lira aralığında seyrediyor.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Sıfır  Otomobilde  Kapı  45  Bin  Liradan  Açılıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER