SIFIR OTOMOBİLDE KAPI 45 BİN LİRADAN AÇILIYOR
Türkiye'de sıfır otomobil sahibi olmak için en az 45 bin lirayı gözden çıkarmak gerekirken, piyasada ikisi 49 bin 900 lira olmak üzere 50 bin liranın altında 6 model bulunuyor. "Küçük sınıf" otomobiller, 55-70 bin lira aralığında satılıyor.
Türkiye'de sıfır Otomobil sahibi olmak için en az 45 bin lirayı gözden çıkarmak gerekiyor. Türkiye pazarında, mayıs ayı itibarıyla 45-50 bin lira arasında 6 model kalırken, "küçük sınıf" otomobillerin ortalama fiyatı 55-70 bin lira aralığında seyrediyor.
Fiyatı 50 bin liranın altında kalan otomobil modellerinin tamamına yakınının motor hacmi 1000-1200 cc'yi geçemezken, 1300-1400 cc motor hacmindeki otomobiller genelde 55-70 bin lira aralığında seyrediyor.
Bu otomobillerin dizel ve otomatik vitesli versiyonlarını tercih eden ve daha fazla konfor arayan tüketicilerin ise 70-90 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor.
kaynak:milliyet
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