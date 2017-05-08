Türkiye'de sıfır otomobil sahibi olmak için en az 45 bin lirayı gözden çıkarmak gerekirken, piyasada ikisi 49 bin 900 lira olmak üzere 50 bin liranın altında 6 model bulunuyor. "Küçük sınıf" otomobiller, 55-70 bin lira aralığında satılıyor.



Türkiye'de sıfır Otomobil sahibi olmak için en az 45 bin lirayı gözden çıkarmak gerekiyor. Türkiye pazarında, mayıs ayı itibarıyla 45-50 bin lira arasında 6 model kalırken, "küçük sınıf" otomobillerin ortalama fiyatı 55-70 bin lira aralığında seyrediyor.







Fiyatı 50 bin liranın altında kalan otomobil modellerinin tamamına yakınının motor hacmi 1000-1200 cc'yi geçemezken, 1300-1400 cc motor hacmindeki otomobiller genelde 55-70 bin lira aralığında seyrediyor.







Bu otomobillerin dizel ve otomatik vitesli versiyonlarını tercih eden ve daha fazla konfor arayan tüketicilerin ise 70-90 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor.







kaynak:milliyet