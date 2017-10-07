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SIFIR NOKTASINDA SON DURUM! İDLİB SINIRINDA DUVAR KALDIRILDI, SEÇKİN BİRLİKLER TEYAKKUZDA


Sıfır Noktasında Son Durum! İdlib Sınırında Duvar Kaldırıldı, Seçkin Birlikler Teyakkuzda
Tarih : 07 Ekim 2017, 16:50
Puan Ver : Sıfır Noktasında Son Durum! İdlib Sınırında Duvar Kaldırıldı, Seçkin Birlikler Teyakkuzda(9/10)5

Türkiye sınırına 45 kilometre uzaklıktaki İdlib kentindeki 'çatışmasızlık bölgesi' hazırlığı için Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ndeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda olağanüstü bir hareketlilik yaşanıyor.

SINIRDAKİ DUVARLARIN BİR KISMI KALKTI

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü'nün kuzeyinde, İdlib bölgesinde yer alan sınır duvarlarının bir bölümü olası operasyon öncesi kaldırıldı.

Bölgede bulunan sınır duvarlarının bir bölümü, operasyonda askeri araların geçiş noktası olarak kullanılmak amacıyla bu sabah saat 06.00'dan itibaren kaldırılmaya başlandı. Bölgede ciddi bir hareketlilik olduğu bildiriliyor.

TANKLAR BEKLİYOR

Sınır boyundaki karakollarda da olağanüstü önemler alındı. Karakolların etrafı tanklar ve fırtına öbüsleriyle çevrilmiş durumda.

Ayrıca bölgeye radar ve hava savunma sistemleri yerleştirildi. 2'nci Hudut Taburu Oğulpınar Hudut Karakolu çevresinde zırhlı iş makineleri de tanklarla birlikte hareket etmeyi bekliyor.

EN SEÇKİN İKİ TUGAY TEYAKKUZDA

TSK'nın en seçkin birliklerinden olan Kayseri ve Bolu komando tugaylarına bağlı askerler, sınırın 'sıfır noktası'nda mevzilere yerleşti ve teyakkuz halinde emir bekliyor.

İLK AŞAMA ÖSO'DA, İKİNCİ AŞAMADA TSK DESTEK VERECEK

Öte yandan, İdlib'e 15 gruptan toplam 800 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubunun girdiği öğrenildi. İdlib harekatının ilk etapta ÖSO tarafından başlatıldığı, ikinci aşamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de destek vereceği bildirildi.

ERDOĞAN SİNYALİ VERDİ

Erdoğan, sınırdaki hareketlilik sonrası yaptığı açıklamada "Fırat Kalkanı harekatı ile açtığımız alanı şimdi de İdlib'in güvenliğini sağlamaya yönelik yeni bir adımla daha ileri taşıma gayretindeyiz. Bugün İdlib'de ciddi bir harekat var ve bu devam edecek" dedi.

Erdoğan, gazetecilerin "Türk askeri İdlib'de mi?" sorusuna, "Şu anda Özgür Suriye Ordusu yürütüyor, henüz askerimiz orada değil" yanıtını verdi.

Gazetecilerin İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine intikale ilişkin "Fırat Kalkanı Harekatı'nda olduğu gibi bir yöntem mi kullanılacak?" sorusuna Erdoğan'ın yanıtı "Boksa girildiği zaman yumruğun sayısı sayılmaz" şeklinde oldu.

Astana sürecinde 500 gözlemci Türk askerinin İdlib'de görev alması konusunda uzlaşıya varılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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