SIFIR NOKTASINA KİRPİ SEVKİYATI
Hakkari'de bahar mevsimiyle birlikte sınıra askeri sevkiyat da hız kazandı. Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'ndan sevk edilen 20 araçlık Türk bayraklı "Kirpi" aracı sınırın sıfır noktasındaki Çukurca İlçesi kırsal kesimine gitti.
Sinyal kesici araçların eşlik ettiği Zap Vadisi'nde korucuların güvenliğini sağladığı konvoyun Çukurca İlçesi kırsalındaki operasyonlara takviye amaçlığı gittiği belirtildi. Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndan kalkan helikopterlerde askeri konvoyun gittiği güzergahta uçuş yaptı.
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