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sıfır noktasına kirpi sevkiyatı

SIFIR NOKTASINA KİRPİ SEVKİYATI

Hakkari'de bahar mevsimiyle birlikte sınıra askeri sevkiyat da hız kazandı. Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'ndan sevk edilen 20 araçlık Türk bayraklı "Kirpi" aracı sınırın sıfır noktasındaki Çukurca İlçesi kırsal kesimine gitti.

Tarih : 27 Nisan 2016, 15:27
Puan Ver : Sıfır Noktasına Kirpi Sevkiyatı(5/10)3


Sinyal kesici araçların eşlik ettiği Zap Vadisi'nde korucuların güvenliğini sağladığı konvoyun Çukurca İlçesi kırsalındaki operasyonlara takviye amaçlığı gittiği belirtildi. Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndan kalkan helikopterlerde askeri konvoyun gittiği güzergahta uçuş yaptı.








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