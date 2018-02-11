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Sıfır Araçlarının Hatalı Çıktığını İddia Eden Sürücüler, Fabrika Önünde Eylem Yaptı

SIFIR ARAÇLARININ HATALI ÇIKTIĞINI İDDİA EDEN SÜRÜCÜLER, FABRİKA ÖNÜNDE EYLEM YAPTI

Sıfır aldıkları otomobillerinin hatalı çıktığını iddia edip protesto için Ankara'dan yola çıkan araç sahipleri, üretici firmanın fabrikası önünde eylem yaptı.

Tarih : 11 Şubat 2018, 15:20
Puan Ver : Sıfır Araçlarının Hatalı Çıktığını İddia Eden Sürücüler, Fabrika Önünde Eylem Yaptı(9/10)5

Ankara'da yaşayan yaklaşık 50 vatandaş, sıfır aldıkları Honda Civic FC5 model otomobillerin hatalı çıktığını iddia etti. Sürücüler Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan otomobil fabrikası önünde eylem yaptı. Araçlarının fabrika çıkışı hatalı olduğunu yazdıkları kağıtları camlara yapıştıran sürücüler, TEM Otoyolu'nda yaklaşık 400 kilometre yol aldı.

"ARAÇLARIMIZIN DEĞİŞTİRİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Eylemcilerden Cengiz Acıerik, aracın C sütunlarında kendi kendine oluşan göçükler olduğunu ileri sürerek, "Maddi imkanlarımızı zorlayarak, gerek kredi çekerek, gerekse birikimlerimizi dönüştürerek, 100 binlerce lira vererek aldığımız araçlarda yapılacak hiçbir tamir ve onarım işlemini kabul etmiyoruz. İşin daha da komik olan kısmı da bu tamir işleminin garanti kapsamı dışında tutulmasıdır. Araçlarımızda göçük bulunan bizler, sorun olmadığını kabul ettiğiniz araçlar ile değiştirilmesini istiyoruz" dedi.

"BOYADA DALGALANMALAR OLUŞTU"

"Aracı aldığım kaportada dalgalanmalar yoktu" diyen Tunga Alper, "Fakat zamanla dalgalanmalar oluştu. Bir tane olarak başlayan dalgalanmalar zamanla ileriliyor. Ne kadar ilerleyeceğini tahmin edemiyoruz. Çünkü neden olduğunu bilmiyoruz. Bunun neden kaynaklandığını bize söylemedikleri için. Ne kadar ilerleyeceğini de bilemiyoruz. Yetkilerin biz söylediği şey sadece dış etken olduğu. Dış etken olarak tarif ettikleri şeyler de arabaya binerken avuç dayaması, parmak basması ve top çarpması gibi şeyler. Bu göçüğün aynısı daha sonra sol tarafta da oldu. Ben kendi aracımda fark ettikten sonra aynı markadaki diğer araçların yüzde 90'ında bu sorunu gördüm" şeklinde konuştu.

"MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ"

Fabrika yetkilileri ise, "Halihazırda kullanımda olan sınırlı sayıdaki Honda Civic FC5 modeli araçların C sütununda yaşandığı iddia edilen ve sebebi tespit edilemeyen minik kaporta göçükleri hakkında yapılan inceleme sonucunda, ilgili araçların fabrika çıkışlarında hiçbir sorunu olmadığı, gerek teknik ekiplerimizce, gerekse bağımsız ve tarafsız otoritelerce yapılan test ve incelemelerle kayıt altına alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Ayrıca yetkililer, sorun yaşayan müşterilerle bire bir görüşüleceğini belirterek, "18 Aralık 2017 Pazartesi gününden itibaren bu konuda tarafımıza başvurmuş olan tüm tüketicilerimiz 'randevu esaslı' olarak yetkili servislerimize davet edilmekte ve söz konusu mini onarım gerçekleştirilmektedir. Randevu ile yapılacak onarım işleminin süresi her araç için 1 iş günüdür" açıklamasında bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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