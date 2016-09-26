O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

'şifa' atağı! başvuru tamam...

'ŞİFA' ATAĞI! BAŞVURU TAMAM...

Kadıköy Şifa Hastanesi`nin yeni patronu, Fiba Holding Başkanı Hüsnü Özyeğin oluyor. Rekabet Kurumu'na Kadıköy Şifa Hastanesi hisselerinin tamamının Florence Nightingale tarafından devralınması için başvuru yapıldı.

Tarih : 26 Eylül 2016, 15:55
Puan Ver : 'şifa' Atağı! Başvuru Tamam...(0/10)


2 yıl önce Florence Nigthingale Hastane Grubuna yüzde 50 ortak olan Fiba Holding, şimdi de Şifa sağlık Grubu'nun sahip olduğu iki hastaneyi daha bünyesine katmaya hazırlanıyor. Rekabet Kurumu'na Kadıköy Şifa Hastanesi hisselerinin  tamamının Florence Nightingale tarafından devralınması için başvuru yapıldı.





Rekabet Kurumu'nun birleşme ve devralmalara ilişkin duyuruları, internet sitesinde yayımlandı. Florence Nightingale çatısı altında İstanbul'da toplam 5 hastane bulunuyor.








Etiketler:   Şifa    Atağı  Başvuru  Tamam    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER