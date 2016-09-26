Kadıköy Şifa Hastanesi`nin yeni patronu, Fiba Holding Başkanı Hüsnü Özyeğin oluyor. Rekabet Kurumu'na Kadıköy Şifa Hastanesi hisselerinin tamamının Florence Nightingale tarafından devralınması için başvuru yapıldı.



2 yıl önce Florence Nigthingale Hastane Grubuna yüzde 50 ortak olan Fiba Holding, şimdi de Şifa sağlık Grubu'nun sahip olduğu iki hastaneyi daha bünyesine katmaya hazırlanıyor. Rekabet Kurumu'na Kadıköy Şifa Hastanesi hisselerinin tamamının Florence Nightingale tarafından devralınması için başvuru yapıldı.











Rekabet Kurumu'nun birleşme ve devralmalara ilişkin duyuruları, internet sitesinde yayımlandı. Florence Nightingale çatısı altında İstanbul'da toplam 5 hastane bulunuyor.