Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de toprak kayması meydana geldi. İlk belirlemelere göre en az 200 kişi hayatını kaybetti.

CESETLER HASTANE MORGUNA SIĞMADI

Connaught Hastanesi'nde çalışan Adli Tabip Yetkilisi Sinneh Kamara, yerel medyaya yaptığı açıklamada, kentte sel ve toprak kaymalarında en az 200 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Kamara, afette hayatını kaybedenlerin cesetlerinin hastane morguna sığmadığını belirterek ambulans yardımı çağrısında bulundu.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA ASKER GÖNDERİLDİ

Sierra Leone devlet televizyonu da afet nedeniyle rutin programını yarıda keserek kayıp yakınlarını arayan ve cesetleri pirinç çuvallarıyla taşıyan kişilerin görüntülerine yer verdi.

Arama kurtarma çalışmalarına yardım etmeleri için bölgeye askerlerin gönderildiği belirtildi.

Kaynak: haberinburada