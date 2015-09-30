

KOCAELİ ve Sakarya bölgelerinde bu gece etkili olan şiddetli yağmur bazı yerleşim birimlerinde sel baskını ve trafo arızalarına yolaçtı.







Kocaeli'nde saat 22.00'den sonra başlayan ve zaman zaman şiddetini arttıran yağmur nedeniyle İzmit kent merkezinde düz alanlardaki bazı ev ve işlerlerini su bastı. Selden Bulvar, Bekirpaşa, Yeşilova semtleri ile fuar alanı daha çok etkilendi. Yükseklerden gelen yağmur sularının biriktiği Kartepe İlçesi'nde ise bazı yollar bir süre ulaşıma kapanırken, birçok ev ve işyerini de etkiledi. Bu arada İzmit'in bazı semtlerinde de trafo arızaları nedeniyle uzun süre elektrik kesintileri oldu.