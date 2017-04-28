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şiddetli migren ağrıları için çok etkili!

ŞİDDETLİ MİGREN AĞRILARI İÇİN ÇOK ETKİLİ!

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 13 ülkede eş zamanlı yürütülen migren aşısı araştırmalarının tamamlanmak üzere olduğu bildirildi.

Tarih : 28 Nisan 2017, 09:36
Puan Ver : Şiddetli Migren Ağrıları İçin Çok Etkili!(7/10)7


 Aşının migrende ağrıları yüzde 70'e varan düzeyde azaltacak aşıların testlerinin devam ettiğini bildiren ve araştırmaya katkı sağlayan Prof.Dr. Necdet Karlı, aşılar üzerindeki yapılan testlerde, migren tedavisinde bugüne kadar alınan en iyi sonuçlardan biri elde edildi" dedi.



Yaşam kalitesini bozan, ataklar halinde kendini gösteren şiddetli baş ağrısı olan migrenin tedavisi için ilk kez aşı geliştirilmesine yönelik klinik çalışmalardan olumlu sonuçlar elde edildi. Aralarında Uludağ Üniversitesi'nin de bulunduğu 13 ülkede eş zamanlı yürütülen migren aşısına yönelik bilimsel çalışmada olumlu sonuçlar elde edildiğini ve aşı tedavisinin çok yakında devreye gireceğini belirten Prof.Dr. Necdet Karlı, şöyle dedi:



 



kaynak:sabah








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