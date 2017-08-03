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Şiddetli Fırtına, Park Halindeki Arabayı Böyle Havalandırdı
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Şiddetli fırtına, park halindeki arabayı böyle havalandırdı

ŞİDDETLİ FIRTINA, PARK HALİNDEKİ ARABAYI BÖYLE HAVALANDIRDI

New York'ta çıkan fırtına, park halindeki aracı uçururken, evin güvenlik kamerası bu anları böyle kaydetti.

Tarih : 03 Ağustos 2017, 10:30
Puan Ver : Şiddetli Fırtına, Park Halindeki Arabayı Böyle Havalandırdı(7/10)3

20 Temmuz perşembe günü, New York'ta çıkan şiddetli fırtına için kasırga uyarısı yapıldı. Bir evin güvenlik kamerası, huni bulutunun görüntüsünü yakaladı. Fırtınanın aracı havalandırdığı anları içeren video, internette binlerce kişi tarafından izlendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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