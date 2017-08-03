ŞİDDETLİ FIRTINA, PARK HALİNDEKİ ARABAYI BÖYLE HAVALANDIRDI
New York'ta çıkan fırtına, park halindeki aracı uçururken, evin güvenlik kamerası bu anları böyle kaydetti.
20 Temmuz perşembe günü, New York'ta çıkan şiddetli fırtına için kasırga uyarısı yapıldı. Bir evin güvenlik kamerası, huni bulutunun görüntüsünü yakaladı. Fırtınanın aracı havalandırdığı anları içeren video, internette binlerce kişi tarafından izlendi.
Kaynak: haberinburada
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