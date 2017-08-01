Geçtiğimiz hafta İstanbul'u felç eden fırtına ve şiddetli dolu yağışına havada yakalanan ve ağır hasar gören uçağıyla İstanbul'a zorlu bir acil iniş gerçekleştiren Ukraynalı pilot Alexander Akopov, ülkesinde günün konusu olmuştu.

KAHRAMAN İLAN EDİLMİŞTİ

Burnu ve kokpit camı ağır hasar gören uçağın pilotu için 'kahraman' başlıkları atılırken, uçağın iniş anına ilişkin video görüntüleri ve fotoğraflar paylaşılmıştı.

RUSYA HAYRANI ÇIKTI

Ukrayna Cumhurbaşkanı Pyotr Poroshenko Twitter hesabında, "Bütün dünya bir Ukraynalı vatandaşın şahsına alkışlıyor" yazmıştı. Ancak Facebook'un kullanıcıları, Mayıs 2015'ten bu yana pilotun profil fotoğrafını Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un fotoğrafıyla birleştirdiğini fark edince, pilotun Rusya'ya sempati duyduğundan şüphelenen pek çok Ukraynalının öfkesine neden olmuştu.

Kaynak: haberinburada