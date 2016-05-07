ŞİDDET UYGULAYIP FUHUŞ YAPTIRAN SEVGİLİLER TUTUKLANDI
Adana'da ihbar üzerine harekete geçen ekipler, şiddet zoruyla fuhuş yaptırılan 2 kadını kurtardı. Olayda fuhuş yaptırdıkları belirlenen sevgililer ise tutuklandı.
Adana'da iki kadına şiddet uygulayıp, birinin parasını gasp eden, diğerine de zorla kredi çektirmeye çalışıp fuhuş yaptıran kadın ve erkek tutuklandı.
EKİPLER EVİ GÖZETLEMEYE BAŞLADI
Edinilen bilgiye göre, olay, Sarıçam ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri İstiklal Mahallesi'ndeki bir evde kadın ve erkeğin iki kadına zorla fuhuş yaptırdığı ihbarını aldı. Polis, ihbar üzerine bir süre fuhuş yapıldığı iddia edilen evi gözetlemeye başladı. Yapılan çalışmada polis, sevgili olan A.A. (26) ile P.Y.'nin (32) M.B. (21) ile G.Ç.'ye (20) zorla fuhuş yaptırdığını belirledi.
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