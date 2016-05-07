

Adana'da iki kadına şiddet uygulayıp, birinin parasını gasp eden, diğerine de zorla kredi çektirmeye çalışıp fuhuş yaptıran kadın ve erkek tutuklandı.







EKİPLER EVİ GÖZETLEMEYE BAŞLADI







Edinilen bilgiye göre, olay, Sarıçam ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri İstiklal Mahallesi'ndeki bir evde kadın ve erkeğin iki kadına zorla fuhuş yaptırdığı ihbarını aldı. Polis, ihbar üzerine bir süre fuhuş yapıldığı iddia edilen evi gözetlemeye başladı. Yapılan çalışmada polis, sevgili olan A.A. (26) ile P.Y.'nin (32) M.B. (21) ile G.Ç.'ye (20) zorla fuhuş yaptırdığını belirledi.