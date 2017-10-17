ŞİDDET MAĞDURU KADINA SANAYİCİDEN İŞ DESTEĞİ
Şiddet mağduru kadınların sosyal hayata dönmeleri ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamaları için OSİAD'ın başlattığı projede, şiddet görmüş 50 kadının farklı alanlarda iş sahibi olmaları sağlandı.
Şiddet mağduru kadınların sosyal hayata yeniden emin adımlarla dahil olması için önemli bir istihdam projesi başlatıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın desteği ile Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği (OSİAD), Yenimahalle Belediyesi ve Hacettepe Üniversitesi tarafından AB fonlarından sağlanan 228 bin 362 Avro finansmanla geliştirilen bir proje ile şiddet mağduru kadınların sanayiye işçi olarak kazandırılması sağlandı.
İLK AŞAMADA 50 KADIN
'Şiddet Mağduru Kadınların Sosyo-Ekonomik Destek Sistemlerini Geliştirilmesi' projesi ile şiddet gördüğü için sığınma evlerinde kalan kadınların çalışabilmelerine imkan getirildi. Proje kapsamında 50 kadın işçinin sanayinin değişik kollarında 250 saat eğitim almaları sağlandı. Eğitim sonunda kadınlardan 35'i kaynak, lojistik ve plastik enjeksiyon işçisi olarak çalışmaya başladı.
Yeni Şafak gazetesini ziyaret eden OSİAD Başkanı Ahmet Kurt, projeye geçen yıl başladıklarını 19 Ekim 2017 tarihinde projenin kapanışını gerçekleştireceklerini söylerken, "Bir kadının hayatını değiştirmek bir dünyayı değiştirmektir" dedi. Kapanışa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu'nun katılımını da beklediklerini ifade eden Kurt, proje ile şiddet mağduru kadınların hayata kazandırılmasının amaçlandığını kaydetti.
PSİKOLOJİK DESTEK
Böylece kadınların sanayide işe sokulmasına önayak olduklarını anlatan Kurt, projede bugüne kadar yürütülen çalışmalarla Şiddet gördüğünü beyan eden, Kadın Sığınma Evi, Baro ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'ne (ŞÖNİM) kayıtlı kadınlar arasından seçilen 50 kadına; kaynakçılık, plastik enjeksiyon ve lojistik eğitimleri verildiğini söyledi. Kurt, aynı zamanda hedef grup olan bu 50 kadının, terapiler aldığını aktardı.
OSİAD SIĞINMA EVİ GİBİ ÇALIŞTI
Kurt, proje paydaşı olan Hacettepe Üniversitesi Hukuk Bölümü hocalarından 5 tam gün eğitim alan bir eğitici takımı oluşturulduğunu dile getirdi. 50 kadından 35'inin şu anda OSTİM'de istihdam edildiklerini anlatan Kurt, "Kadın işçilerin çalışmalarından da patronlar da çok memnun. Sanayiye kadın işçi kazandırılmasını önemli bir adım olarak nitelendiriyoruz. OSİAD bir nevi sığınma evleri gibi çalıştı" diye konuştu.
250 SAAT EĞİTİM ALDILAR
İstihdam edilen şiddet mağduru kadınların meslek yüksekokullarında 250 saate varan eğitimler aldıklarını dile getiren Kurt, "Bu işçi kadınlarımız OSTİM atölyelerinde ve OSTİM Meslek Yüksekokulunun atölyelerinde pratik eğitim aldılar. Sadece kaynak elektrotunu tutmasını değil, kaynaktan sonra oluşan çapakları taşlama yöntemi ile alınmasını da öğrendiler. El taşlaması, avuç içi taşlama, zımpara kullanabilir, demiri kesebilir hale getirdiler. Böylece kadın işçi ölçüyü aldıktan sonra profil demiri kesip, kaynak yapıp, zımparalayacak hale geldi" dedi.
YENİ BİR PROTOKOL DAHA YAPILIYOR
Ankara'dan Türkiye'nin birçok iline galvanizli sac elektrik direği imalatı ve kule işleri ile tanınan MİTAŞ'ın 8 kadın işçi istediğine dikkat çeken OSİAD Başkanı Kurt, "MİTAŞ 8 kişi istedi, ancak eğitimler tamamlanamadığı için ancak 4 kişi verilebildik" dedi. Projenin kapanış tarihini 19 Ekim 2017 olarak belirlediklerini dile getiren Kurt, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, "Ankara Büyükşehir Belediyesi de bu projeye büyük destek verdi. Sığınma evindeki kadınları OSİAD'a gönderdi. Sanayide işçi olarak çalışmalarına yönelik yeni bir protokol daha yapacağız" diye konuştu.
İŞLETMELERE SERTİFİKA VERİLDİ
Kurt, işletmelerde verilen eğitimler sonucu toplumsal farkındalığın gelişmesi için "Kadın Dostu İşletme" sertifikaları düzenlenerek ilgili işletmelere törenle takdim ettiklerini anlattı. Kurt, "Bu sertifikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) kayıtlarında resmi olarak yer alıyor" ifadelerini kullandı. Kaynak: Yeni Şafak
Kaynak: haberinburada
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