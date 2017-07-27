Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, sicil affı başvurularının bugün sona ereceğini belirtti. Sicil affına ilişkin düzenlemenin 27 Ocak'ta yürürlüğe girdiğini anımsatan Bakan Tüfenkci, "Ticaret erbabımız, esnafımız, tacirlerimiz, sanayicilerimiz ve bireysel kredi kullanan arkadaşlarımız bu anlamıyla 27 Temmuz'a kadar sicil affına başvurabilirler. Özellikle esnafımıza yönelik iyileştirmelerle beraber bütün esnaf kardeşlerimizin ve tacir kardeşlerimizin 27 Temmuz'u geçirmemelerini özellikle istirham ediyoruz" açıklamasında bulundu.

TAŞITLARIN İADESİ NOKTASINDA SON GÜN 31 TEMMUZ

4458 sayılı Gümrük Kanuna Göre Mülkiyeti Kamuya Geçirilmesine Karar Verilen Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesi Hakkındaki Yönetmeliğe de değinen Bakan Tüfenkci, "Bu kapsamda son başvuru tarihi 31 Temmuz. Dolayısıyla sorunlu olan ve bu kapsama giren yabancı menşeli taşıtların ve soruşturma kapsamında olan taşıtların iadesi noktasında son gün 31 Temmuz. Bu tip araçları elinde bulunduran arkadaşlarımızın da vatandaşlarımızın da bu süreyi geçirmemesi gerektiğini ifade etmek gerekir. Yönetmelik kapsamında 774 araç iade edilmiş ve bu araçlardan toplam 4 milyon 470 bin 389 lira tahsil edilmiştir. Bu son günleri vatandaşlarımızın iyi değerlendirmesini istiyoruz. Tamamının başvurmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu araç başvurularının son günlerde artmasını da bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

YURT DIŞINDAN GELENLER İÇİN ÖN BEYAN SİSTEMİ

Bakan Tüfenkci, özellikle gurbetçi vatandaşların Türkiye'ye girişinin yoğun olduğu dönemlerde, ülkeye giriş yapan taşıt sayısının yüksek olması nedeniyle gümrük idarelerinde yığılmalar yaşanabildiğini söyledi.

1 Haziran-25 Temmuz'da Bulgaristan'a açılan kapılardan 159 bin 634 aracın Türkiye'ye giriş yaptığını belirten Bakan Tüfenkci, bu sayının geçen yılın aynı dönemine göre 11 bin 495 arttığını dile getirdi.

"ÖN BEYAN TAŞIT SİSTEMİNDEN YARARLANANLARIN SAYISI YETERLİ DEĞİL"

Yunanistan'a açılan kapılardan ise 43 bin 735 taşıtın yurda giriş yaptığına işaret eden Bakan Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Geçen yılın aynı dönemine göre ise giriş yapan araç sayısı 40 bin 57'dir. Bu demek oluyor ki bu sene 3 bin 678 araç daha giriş yapmıştır. Bahse konu yoğunluğun önüne geçmek amacıyla bakanlığımız özellikle 21 Haziran 2016 tarihinde 'Taşıt Ön Beyan Uygulaması'nı hayata geçirdik. Vatandaşlarımızın özellikle gurbetçi vatandaşlarımızın kapılarımıza gelmeden bu sistemi kullanması geçişlerde kendilerin bir avantaj sağlayacaktır. Burada vatandaşlarımız kapıya gelmeden önce taşıt bilgilerini bakanlığımızın web sayfasında yer alan taşıt ön beyan uygulaması aracığıyla bilgisayarları, cep telefonları ve tablet gibi mobil cihazlarla girmesine imkan tanıdık."

Bu ön beyan taşıt sisteminden faydalanan gurbetçilerin sayısının yeterli olmadığını, düşük kaldığını belirten Bakan Tüfenkci, bunların yanı sıra işlemlerin daha da hızlandırılması amacıyla ilave personelin de görevlendirildiğini kaydetti.

Kaynak: haberinburada