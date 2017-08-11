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Sıcaktan Boğulan İstanbul'a Yağmurun Yağacağı Gün Belli Oldu

SICAKTAN BOĞULAN İSTANBUL'A YAĞMURUN YAĞACAĞI GÜN BELLİ OLDU

Meteorolojiden sıcaktan boğulan İstanbullulara müjde geldi. Pazartesi günü megakentte sağanak yağış bekleniyor.

Tarih : 11 Ağustos 2017, 22:30
Puan Ver : Sıcaktan Boğulan İstanbul'a Yağmurun Yağacağı Gün Belli Oldu(9/10)5

Yüksek nem nedeniyle sıcak günler yaşayan İstanbul hata sonunda bir nebze olsun yüksek nemden kurtuluyor. Pazartesi günü ise İstanbul'da yağmur bekleniyor.

HAFTA SONU HAVA SICAKLIKARI 30 DERECENİN ÜZERİNDE SEYREDECEK

İstanbul'da uzun süre yüzde 90'lara ulaşan nem bugünden itibaren düştü. Bu akşam nem oranının % 77, hava sıcaklığının ise 24 derece olması bekleniyor. Hafta sonuda gündüz hava sıcaklıkları 30 derecenin üstünde olacak. Gece ise 23-24 derecede seyredecek.

"SAĞANAK YAĞIŞ İHTİMALİ VAR"

Meteroloji'nin verilerine göre 14 Ağustos pazartesi İstanbul'da yağmur bekleniyor. CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, "Buradaki sıcaklık dalgalanışının sıkı bir sağanak yapma ihtimali var. Fakat henüz net değil. Geçen seferki kadar çok sert bir sıcaklık azalışı görülmüyor" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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