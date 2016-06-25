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'sıcaklıklar doğal afet seviyesine geldi'

'SICAKLIKLAR DOĞAL AFET SEVİYESİNE GELDİ'

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şen, "Türkiye'nin büyük bir bölümünde sıcaklıklar doğal afet seviyesine geldi. Ege ve Akdeniz'de sıcaklıklar 45 dereceleri gördü. Bunlar doğal afet seviyesidir." dedi.

Tarih : 25 Haziran 2016, 13:53
Puan Ver : 'sıcaklıklar Doğal Afet Seviyesine Geldi'(7/10)8


Sıcak havaların, kalp ve damar hastalıklarında önemli tetikleyici rol oynadığını aktaran Şen, "Türkiye'de bunların ölçümleri yok ama Avrupa'da bu istatistikler tutuluyor. Mesela 2003 yılında Avrupa'daki aşırı sıcaklarda 35 bin kişi öldü. Türkiye'de de bunlara dikkat etmek lazım. Sıcaklık İstanbul'da 35 dereceyi geçtiği zaman doğal afete girer artık. Bu gibi durumlarda nasıl 'Deprem olma riski var, gerekli tedbirleri alın' uyarısı yapılıyorsa, burada da 'Sıcaklık doğal afet seviyesinde, yaşlılar, kalp ve damar hastası olanlar dışarı çıkmayın' uyarısı yapılması lazım. Sağlıklı kişilerin de 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarıya çıkmaması lazım" değerlendirmesinde bulundu.



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"BU SENE BÜTÜN DÜNYADA BİR SICAK HAVA DALGASI VAR"

Prof. Dr. Orhan Şen, ileriki günlerde sıcaklıkların biraz daha artacağını belirterek, şunları kaydetti: Türkiye'nin büyük bir bölümünde sıcaklıklar doğal afet seviyesine geldi. Ege ve Akdeniz'de sıcaklıklar 45 dereceleri gördü. Güneydoğu Anadolu da aynı şekilde. Bunlar doğal afet seviyesidir. Bu sene bütün dünyada bir sıcak hava dalgası var. Rusya'da bile sıcaklık rekorları kırılıyor. Bunların nedenlerinden biri El Nino, biri de küresel








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