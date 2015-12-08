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sıcaklık, iç ve doğu kesimlerde 4 derece artacak

SICAKLIK, İÇ VE DOĞU KESİMLERDE 4 DERECE ARTACAK

Hava sıcaklığı, Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Tarih : 08 Aralık 2015, 09:11
Puan Ver : Sıcaklık, İç Ve Doğu Kesimlerde 4 Derece Artacak(10/10)8


Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Kuzey Ege, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda pus ve sis hadisesi ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don

olayı bekleniyor.



Rüzgar ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında yer yer kuvvetli olarak esecek.



-BUZLANMA VE DON-



Sabah ve gece saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenirken Meteoroloji, buzlanma nedeniyle trafikte ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.



-SİS UYARISI-



Meteoroloji ayrıca "Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Kuzey Ege, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" uyarısı yaptı.








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