

Kazakistan Devlet Meteoroloji Kurumundan (Kazgidromet) yapılan açıklamada, ülkenin kuzey ve doğu bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 10 ve 18 derece altında olduğu, bazı kesimlerde sıcaklığın eksi 30-36 dereceye kadar düştüğü kaydedildi.



Soğuk havaların bir kaç gün daha süreceğinin ifade edildiği açıklamada, "Ülkeninmerkez ve doğu kesimlerde sıcaklık eksi 40'a kadar düşebilir." uyarısı yapıldı.







kaynak:sonhaber