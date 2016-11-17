SICAKLIK EKSİ 40'A DÜŞTÜ, OKULLAR TATİL EDİLDİ
Kazakistan'ı etkisi altına alan soğuk havalar nedeniyle ülkenin doğu ve kuzey bölgelerindeki okullarda eğitime ara verildi.
Kazakistan Devlet Meteoroloji Kurumundan (Kazgidromet) yapılan açıklamada, ülkenin kuzey ve doğu bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 10 ve 18 derece altında olduğu, bazı kesimlerde sıcaklığın eksi 30-36 dereceye kadar düştüğü kaydedildi.
Soğuk havaların bir kaç gün daha süreceğinin ifade edildiği açıklamada, "Ülkeninmerkez ve doğu kesimlerde sıcaklık eksi 40'a kadar düşebilir." uyarısı yapıldı.
kaynak:sonhaber
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