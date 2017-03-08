Sıcaklık Ege Ve Marmara'da 2-4 Derece Azalacak
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SICAKLIK EGE VE MARMARA'DA 2-4 DERECE AZALACAK


SICAKLIK EGE VE MARMARA'DA 2-4 DERECE AZALACAK
Tarih : 08 Mart 2017, 09:49
Puan Ver : Sıcaklık Ege Ve Marmara'da 2-4 Derece Azalacak(6/10)4


Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevrelerinde şiddetli ve yer yer aşırı, İzmir, Aydın, ve Antalya illerimizin batı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.



HAVA SICAKLIĞI: Ege ile Marmara'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ile Batı Akdeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



 



kaynak:memurlar








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