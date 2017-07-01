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SICAKLAR İNEKLERİ STRESE SOKTU, SÜT VERİMİ DÜŞTÜ


SICAKLAR İNEKLERİ STRESE SOKTU, SÜT VERİMİ DÜŞTÜ
Tarih : 01 Temmuz 2017, 12:28
Puan Ver : Sıcaklar İnekleri Strese Soktu, Süt Verimi Düştü(9/10)8


Ülke genelinde olduğu gibi Edirne'yi de etkisi altına alan aşırı sıcaklar, inekleri strese sokunca süt verimi düştü. Edirne ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliği (SÜTÜB) Başkanı Mustafa Suiçmez, sıcak havalar nedeniyle strese giren ineklerin süt veriminde yüzde 20 oranında düşüş yaşandığını söyledi.



Türkiye'yi etkisi altına alan aşırı sıcaklar hayatı olumsuz yönde etkilerken, besicileri ve hayvanları da vurdu. Edirne'de 40-43 derece arasında değişen hava sıcaklığı, meralardaki otların kurumasına neden oldu, inekleri strese soktu.



SÜTÜB Başkanı Mustafa Suiçmez, Edirne genelinde günlük 500 ton süt üretildiğini ve aşırı sıcaklar nedeniyle üretimde yüzde 20 kayıp yaşandığını söyledi. Suiçmez, Bir haftadır etkili olan sıcaklıklarla yazın geldiğini anladık. Meteorolojiden alınan verilerde sıcaklıkların daha da artacağını gösteriyor.



Tabii ki bu durum insanları olduğu kadar hayvanları da kötü yönde etkiliyor. Sıcak havadan dolayı bunalan ve yeterince beslenemeyen ineklerde süt verimi bu durumlarda düşüyor. Sıcakların etkili olmasından itibaren süt veriminde yüzde 15-20 oranında bir düşüş yaşamaya başladık.



 



kaynak:habertürk








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