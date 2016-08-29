Soğuk su yerine sıcak veya ılık su içerek vücudunuzu daha mükemmel hale getirin...



Eğer birkaç kilo fazlanız olduğunu düşünüyorsanız metabolizmanızı sağlıklı bir şekilde muhafaza etmek için sıcak suyun size inanılmaz yardımı olacaktır.







Bunu başarmak için güne içine biraz limon sıkılmış sıcak su içerek başlayın.



Metabolizmanızı hızlandırmanın yanı sıra sıcak su yağ dokusunun parçalanmasına da yardımcı olacaktır.







2. Burnun ve boğazın temizlenmesi







Sıcak su içmek soğuk algınlıkları, öksürük ve boğaz ağrısı için mükemmel bir doğal çözümdür.







Balgamı çözer ve vücuttan atılmasını kolaylaştırır.







Bu sayede boğazı rahatlatır, ayrıca burun tıkanıklıklarının giderilmesinde de yardımcı olur.