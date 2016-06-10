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sıcak havalarda gıda güvenliğinin önemi artıyor

SICAK HAVALARDA GIDA GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ ARTIYOR

Sıcak havalara denk gelen ramazan ayında özellikle açıkta satılan veya açıkta bırakılan gıdaların taşıdığı risklere dikkat çeken Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner, sıcak havalarda gıda güvenliğine her zamankinden daha fazla dikkat etmek gerektiğini belirtti.

Tarih : 10 Haziran 2016, 09:39
Puan Ver : Sıcak Havalarda Gıda Güvenliğinin Önemi Artıyor(9/10)11


Sıcak havalara denk gelen ramazan ayında özellikle açıkta satılan veya açıkta bırakılan gıdaların taşıdığı risklere dikkat çeken Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner, sıcak havalarda gıda güvenliğine her zamankinden daha fazla dikkat etmek gerektiğini belirtti.



Ramazan ayı ile birlikte toplu tüketim noktalarında iftar saatlerinde yoğunluk oluyor. Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner, ramazanda hızlı ve eş zamanlı servis yapılmasının gerekliliği düşüncesi ile yemeklerin saatler öncesinde hazırlandığını, hazırlanan yemeklerin ise doğru saklanmadığında oluşacak mikrobiyolojik üremeler nedeni ile insan sağlığını tehdit edebileceğini belirtti.



Saner, tüketicilere hem artan hava sıcaklıkları hem de ramazan ayında güvenli gıda tüketimi için şu uyarılarda bulundu:



• Özellikle toplu yemek servisinin yapıldığı yerlerde hazırlanan yemekler iftar öncesinde sıcaklığının kontrol altına alındığı koşullarda bekletilmeli. Sıcak tüketilecek gıdalar sıcak olarak, soğuk tüketilecek gıdalar ise soğuk olarak muhafaza edilmeli ve saatler öncesinden masalara servisi yapılmamalı.

• Restoranda yemek yiyecekseniz, ortamın, servis yapan kişilerin ve restoran tuvaletlerinin temizliğine dikkat edin. Hijyenik olmayan yerlerden kesinlikle uzak durun ve kokusundan, görüntüsünden şüphe duyduğunuz hiçbir yiyeceği tüketmeyin.

• Pişmiş gıdaları hemen tüketin, daha sonra tüketecekseniz hızlıca soğutup buzdolabında saklayın.

• Aldığınız gıdaların etiketini dikkatlice okuyun. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca verilen izni ve saklama sıcaklığını kontrol edin. Satın aldığınız ürünün doğru sıcaklıklarda muhafaza edilip edilmediğini ürün etiketinden kontrol edin. Doğru muhafaza edilmemiş ise bu ürünleri satın almayın.

• Ambalajı bozulmuş ve yırtılmış gıdaları satın almayın.

• Ürünün son kullanım tarihinin geçip geçmediğine dikkat edin, geçti ise kesinlikle o gıdayı tüketmeyin.








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