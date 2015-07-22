

Sıcaklıkların her geçen gün yükselmesi ile olası risklerin de arttığını belirten Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Uzm. Dr. Aydın Sarı, dikkat edilmesi gereken hususlara değindi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Uzm. Dr. Aydın Sarı, sıcaklıkların her geçen gün yükselmesinin olası risklerini kamuoyu ile paylaştı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının sağlığı olumsuz yönde etkileyebileceğini ve özellikle yaşlılarda ölümcül sebepler doğurabileceğini aktaran Sarı, dikkat edilmesi gereken hususları sıraladı.







Aydın Sarı'nın ifadeleri şu şekilde; "30 - 35 dereceleri bulan hava sıcaklıklarının etkileri ciddi boyutlara varan sağlık sorunlarına neden olabilir. Sıcak havanın üzerine eklenen nem oranıyla birlikte özellikle alerjik bünyeli hasta ve yaşlılar büyük sıkıntılar ile karşılaşabilir. Bu mevsimlerde olumsuz durumlar ile karşılaşmamak için oldukça dikkatli olmalıyız."







"Yaz mevsimi ile artan hava sıcaklığına ve güneşin olumsuz etkilerinden korunmak için öğlen saatlerinde uzun süre güneş altında kalmamalıyız. Özellikle bu mevsimde sıvı tüketimi arttırılmalı. Yediğimiz besinler de bu mevsimde sorunlara yol açabilir. Bu nedenle hafif yiyecekleri tercih etmeliyiz. Kalp ve tansiyon gibi hastalıkları bulunan bireyler ise sıcak havalarda daha dikkatli olmalılar. Aşırı sıcaklarda dikkatli olunmazsa kalıcı sağlık sorunlarına yol açılabilir. Özellikle güneşte kalan çocuklarda baş ağrısı ve kusma olduğunda en yakın sağlık merkezine başvurulmalı."