

Yazın en sıcak günlerinin yaşandığı bu günlerde hava hasta edebiliyor ve azımsanmayacak kadar çok sayıda kişiyi yatağa düşürebiliyor. Bilinçsiz klima kullanımından kulağa su kaçmasına kadar yazın maruz kalınan birçok etken bu hastalıklara zemin hazırlıyor.







NTV'nin haberine göre, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Ahmet Erdem Kılavuz, yaz aylarında hasta eden 5 nedeni anlatarak, alınabilecek tedbirlere şöyle vurgu yaptı:



Havuz ve deniz suyu, dış kulak iltihabı neden oluyor







Orta kulak iltihabı ne kadar kış hastalığıysa, kulak kanalının enfeksiyonu sonrası gelişen dış kulak iltihabı da bir o kadar yazı seven bir hastalık. Deniz ve özellikle havuz suyu, dış kulak kanalındaki koruyucu düşük PH seviyesini yükseltip mikropların yerleşip ve üreyebileceği bir ortam oluşturuyor. Deniz ve havuz suyunun yanı sıra kulak çubuğu kullanımı da bu hastalığa davetiye çıkartıyor. Yoğun ağrı ve tıkanıklık hissi ile kendini gösteren bu hastalıktan korunmak için temizliğinden emin olmadığınız havuzlardan uzak durun, denize ve havuza girerken kulakları tıkaç ya da bone ile koruyun ve kulak çubuğu kullanmayın.



Klimalar üst solunum yolu enfeksiyonuna yol açabiliyor







Genelde kış aylarında daha çok görülmekle beraber üst solunum yolu enfeksiyonları, yaz aylarında kendi ellerimizle kış şartlarını oluşturduğumuz durumlarda da görülebiliyor. 30 derece sıcakta kış şartlarının nasıl oluştuğunu merak ediyorsanız cevabı basit: Klimalar. Kuru ve soğuk hava üst solunum yollarındaki mikroplara karşı savunma mekanizmalarını yavaşlatarak mikropların yerleşmesine ön ayak oluyor. Aslında bu yüzden kış ayları ve soğuk havalar bizi hasta ediyor. Bilinçsiz klima kullanımı da aynı etkilere yol açıyor ve sonunda hastaların doktorlara sorduğu ilk soru “Bu sıcak havada nasıl hasta oldum ben?” oluyor. Araştırmalar insanlar için ideal ortam sıcaklığının 22-24 derece arasında olması gerektiğini ortaya koyuyor. Yazın klima mağduru olmamak için oda büyüklüğüne uygun klima kullanmalı, sıcaklık ayarını 22 derecenin altına indirmemeli ve direkt klima akımı altında uyumamaya dikkat etmelisiniz.