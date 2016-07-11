

Aşırı sıcaklar nedeniyle vücutta sıvı kayıpları görülebildiğini ifade eden Memorial Antalya Hastanesi Üroloji Bölümünden Op. Dr. Egemen İşgören, sıcak havalarda sıvı tüketiminin önemli olduğunu belirterek, az su içmenin böbrekleri yorduğunu söyledi.



Vücudun su ihtiyacının özellikle sıcak havalarda terleme ile gerçekleşen sıvı kayıpları nedeniyle belirgin ölçüde arttığını dile getiren Op. Dr. Egemen İşgören, azalmış idrar miktarının böbrek taşı ve idrar yolu enfeksiyonu gibi hastalıkların görülme riskini arttırdığını belirtti. İşgören, "Bu günlerde vücudun ihtiyacı olan suyu, alınan sıvı miktarı ile değil, üretilen idrar miktarı ile değerlendirmek gerekiyor. Azalmış idrar miktarı böbrek taşı ve idrar yolu enfeksiyonu gibi hastalıkların görülme riskini arttırıyor. Vücudun termostatı olarak görülen suyun yetersiz tüketimi, böbrek dahil pek çok organın fonksiyonunu olumsuz etkilemeye başlıyor. Ancak sıvı kayıpları konusunda bilinçli olmak ve sıcak havada pratik önlemler almak yazın sağlıklı kalmaya yardımcı oluyor" dedi.



"Su eksikliği ciddi rahatsızlıklara neden olabilir"



Vücudun yaklaşık yüzde 60-70'ini suyun oluşturduğunu söyleyen Op. Dr. Egemen İşgören, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Toplam sıvı miktarındaki yüzde 1'lik bile değişiklik kendini susama ile gösterirken, daha fazla kayıp ise ciddi rahatsızlıklara yol açabilmektedir. Vücuttaki bütün sistemler, organlar ve hücreler yeterli su olmadan fonksiyonlarını sürdüremez. Su derideki gözeneklerden buharlaşarak vücut ısısının düzenlenmesine katkıda bulunur. Su; hücrelerin ihtiyacı olan mineral, vitamin, protein, karbonhidrat, yağ gibi besin maddelerini ve hormonları ihtiyacı olan hücrelere, dokulara ve organlara ulaştırır. Metabolik faaliyetler sonucu ortaya çıkan atık maddeleri boşaltım organlarına taşır. Tüm bunlara ek olarak kanın hacmini dengeler ve besinlerin sindirimine yardımcı olur. Yaz aylarında yeterli sıvı tüketilmediği takdirde; kas spazmları, bulantı, yorgunluk hissi, göz pınarlarının kuruması, cilt esnekliğinin kaybolması, kabızlık gibi belirtiler ortaya çıkabilmektedir. Sıvı kaybının düzeyine göre hissedilen şikayetler değişiklik gösterir."



"Yeterli su tüketmek kanserden bile koruyor"



Düzenli ve yeterli miktarda tüketilen suyun kanserden de koruduğuna değinen Memorial Antalya Hastanesi Üroloji Bölümünden Op. Dr. Egemen İşgören, "Düzenli ve yeterli miktarda tüketilen su sırt ve eklem ağrılarını yüzde 80, bağırsak kanseri riskini yüzde 45 ve meme kanseri riskini yüzde 79, mesane kanseri riskini de yüzde 50 oranında azaltır. Normal vücut fonksiyonlarının sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için sıvı alımı ve sıvı kaybının belirli bir dengede olması gerekmektedir. Çünkü bu denge bozulduğunda sağlık sorunları ortaya çıkmaya başlar. Yemek yemeden 4 hafta yaşanabilirken susuz sadece 3-4 gün dayanılabilir" şeklinde konuştu.



Sıcak havalarda sıvı kaybını azaltmak için bazı önerilerde bulunan İşgören, "Çok gerekli değilse 11.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkmayın. Özellikle sıcak günlerde açık renk, bol, pamuklu kıyafetler giyin. Güneş altında spor yapmayın. Bol su, ayran, soda veya sporcu içecekleri için. Meyve, sebze ve salata yiyin. Alkol tüketimini dengede tutun. Kahve ve çay tüketimini sınırlayın. Günlük 2,5-3 litre su için" dedi.



"Sağlığınızı korumak için aşırı sıvı tüketiminden de kaçının"



Yeterli su tüketiminin önemli olduğu kadar fazla su tüketmenin de tehlikeli olacağını ifade eden Op. Dr. Egemen İşgören, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Fazla su tüketildiği zaman, böbreğin işlev kapasitesi aşılabilir ve olumsuz etkilenmesi de söz konusu olabilir. Fazla su tüketimi sonucu kandaki sodyum ve elektrolit seviyelerinin aniden düşmesi; beyin ödemi, bulantı, kusma, halsizlik ve bilinç değişikliklerine yol açabilir. Önlem alınmadığı takdirde hayati risk taşıyan hastalıklara hatta ölüme bile neden olabilir. Her bireyin günlük su ihtiyacı farklıdır. Bir uzmana danışıp; kronik hastalıklar, hamilelik, yaş ve cinsiyet faktörleri göz önünde bulundurularak günlük su ihtiyacı belirlenebilir."