

Meteoroloji 10 Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'ndan (BTUM) son tahminlerle ilgili yapılan açıklamada, “Yurdumuzda etkili olan sıcak hava dalgasının etkisini artırarak bu hafta da devam edeceği ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bu hafta en yüksek hava sıcaklıklarının bölgemizin kıyı kesiminde 30-32, iç kesimlerde ise 30 ila 40 derece arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Sıcaklıkların Samsun'da 29-30, Sinop'ta 28-30, Ordu'da 30-32, Kastamonu'da 32-36, Çorum'da 34-38, Amasya'da 36-40, Tokat'ta 34-38 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde, deniz üzerinden esen rüzgarlarla birlikte nem oranı artacağından, en yüksek hava sıcaklıklarının 30-32 derece tahmin edilmesine karşın, hissedilen sıcaklıkları oldukça yüksek (37-39 derece) olacaktır. Bu hafta hava sıcaklıklarının normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyretmesi ile birlikte geçtiğimiz yıllarda kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerine yaklaşması tahmin ediliyor. Vatandaşlarımızın sıcak havadan ve güneş çarpmasından korunmak için mümkün olduğunca güneşten korunmaları, gölgede bulunmaları ve zorunlu olmadıkça 10.00 - 16.00 saatleri arasında dışarıya çıkmamaları tavsiye olunur” denildi.