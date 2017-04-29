SICAK GELİŞME... RUSYA'DAN ABD AÇIKLAMASI
Intertass haber ajansının göre, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye'de ABD ile tam işbirliğine hazır olduklarını söyledi.
Moskova yönetiminin iç savaş ülkesinde Washington'la işbirliğine tamamen hazır olduğunu ifade eden Lavrov'un bu açıklaması gündem yarattı. Rusya ve ABD, son olarak Trump yönetiminin savaş uçaklarından fırlatılan füzelerle Şayrat Hava Üssü'nü vurmasıyla karşı karşıya gelmişti. Rusya Başbakanı Dimitry Medvedev, saldırıyla iki ülkenin savaşın eşiğinden döndüğünü söylemişti.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar