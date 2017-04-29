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sıcak gelişme... rusya'dan abd açıklaması

SICAK GELİŞME... RUSYA'DAN ABD AÇIKLAMASI

Intertass haber ajansının göre, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye'de ABD ile tam işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

Tarih : 29 Nisan 2017, 14:07
Puan Ver : Sıcak Gelişme... Rusya'dan Abd Açıklaması(8/10)7


 Moskova yönetiminin iç savaş ülkesinde Washington'la işbirliğine tamamen hazır olduğunu ifade eden Lavrov'un bu açıklaması gündem yarattı. Rusya ve ABD, son olarak Trump yönetiminin savaş uçaklarından fırlatılan füzelerle Şayrat Hava Üssü'nü vurmasıyla karşı karşıya gelmişti. Rusya Başbakanı Dimitry Medvedev, saldırıyla iki ülkenin savaşın eşiğinden döndüğünü söylemişti.

 








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