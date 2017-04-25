

Özellikle yalnızlık hissi yaşayanlar veya yakın zamanda arkadaş grubundan dışlananların daha fazla banyo yaptığı ve daha sıcak suyu tercih ettiğinin tespit edildiğini kaydeden Psikiyatrist Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Emre Tan, "Araştırmalar, kendilerini yalnız hissedenlerin, daha sık duş aldığı ve daha uzun duşta kaldığını tespit ediyor.



Ayrıca daha sıcak su tercih ettikleri de saptanıyor. Yalnız kişilerin daha az sosyalleştiğini ve daha uzun süre evde olduklarını düşündüğümüzde, diğer insanlara göre daha sık ve uzun süre duş almaları çokta garipsenecek bir durum değil. İşin ilginç tarafı, bu kişilerin sıcak suyu daha çok tercih etmesi. Bunun nedenleri araştırıldığında karşımıza şunlar çıkıyor.







kaynak:sabah