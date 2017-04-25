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sıcak duş yalnızlığa iyi geliyor!

SICAK DUŞ YALNIZLIĞA İYİ GELİYOR!

Psikiyatrist Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Emre Tan, sıcak suyla banyo yapmanın fiziksel rahatlamaya ek olarak duygusal olarak da daha iyi hissettirdiğini söyledi.

Tarih : 25 Nisan 2017, 12:19
Puan Ver : Sıcak Duş Yalnızlığa İyi Geliyor!(7/10)8


Özellikle yalnızlık hissi yaşayanlar veya yakın zamanda arkadaş grubundan dışlananların daha fazla banyo yaptığı ve daha sıcak suyu tercih ettiğinin tespit edildiğini kaydeden Psikiyatrist Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Emre Tan, "Araştırmalar, kendilerini yalnız hissedenlerin, daha sık duş aldığı ve daha uzun duşta kaldığını tespit ediyor.



Ayrıca daha sıcak su tercih ettikleri de saptanıyor. Yalnız kişilerin daha az sosyalleştiğini ve daha uzun süre evde olduklarını düşündüğümüzde, diğer insanlara göre daha sık ve uzun süre duş almaları çokta garipsenecek bir durum değil. İşin ilginç tarafı, bu kişilerin sıcak suyu daha çok tercih etmesi. Bunun nedenleri araştırıldığında karşımıza şunlar çıkıyor.



 



kaynak:sabah






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