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sıcak çayda kanser riski

SICAK ÇAYDA KANSER RİSKİ

Her gün sofralardan eksik olmayan çay ve kahvenin, gerektiğinden sıcak içildiği zaman tehlikeli olduğu ortaya çıktı.

Tarih : 16 Haziran 2016, 10:08
Puan Ver : Sıcak Çayda Kanser Riski(10/10)12


Uluslararası Kanser Araştırma Kurumu 65 derece ve üzeri sıcaklıkta içilen kahve ve çayın gırtlak kanserine davetiye çıkardığını açıkladı. Açıklamada, Türkiye gibi ülkelerde çayın 70 derecede bile içildiği vurgulanarak uyarıda bulunuldu.



Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) bağlı Uluslararası Kanser Araştırma Kurumu (IARC), 'aşırı sıcak' derecelerde içilen kahve ve çay başta olmak üzere tüm içeceklerin kanserojen etkisi olabileceği uyarısında bulundu.



Vatan'da yer alan habere göre, Türkiye, İran, Çin ve Güney Amerika ülkelerinde çay ve kahve gibi içeceklerin yüksek sıcaklıklarda tüketildiğini belirten IARC, söz konusu içeceklerin 65 dereceden sıcak değerlerde tüketilmemesi gerektiğini vurguladı. Türkiye ev İran gibi ülkelerde 70 derece bile çay içildiğini hatırlatan IARC, gırtlak kanseri uyarısında bulundu. WHO ayrıca, kahvenin kansere yol açtığına dair uyarı seviyesini azalttı. Kahveyi 'muhtemelen kanserojen' kategorisine alan kurum fikir değiştirdi. Araştırmada, kahvenin kanserojen olup olmadığna dair yeterli kanıt bulunamadı.








Etiketler: Sıcak  Çayda  Kanser  Riski    haber

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