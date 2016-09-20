





Türkiye'de ilk kez yapılan uluslararası çaptaki araştırma sıcak içilen çayın nelere yol açtığını ortaya koydu.



Prof. Dr. Atilla Eroğlu, yemek borusu kanserinin nedenlerini mercek altına aldı. Türkiye'de ilk kez yapılan uluslararası çaptaki araştırmasında sıcak içilen çay, küflü peynir ve tandır dumanının yemek borusu kanserine yol açtığını ortaya koydu.







Yemek borusu kanseri (Özofagus), dünyada ‘İpek Yolu' güzergahındaki ülkelerde, Türkiye'de de en çok Doğu Anadolu Bölgesi'nde görülüyor. Genel sindirim sistemi kanserleri içinde yemek borusu kanseri oranı yüzde 5-6 iken Doğu Anadolu Bölgesi'nde bu oran yüzde 20'leri buluyor.







Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Atilla Eroğlu da bu kanser türüyle ilgili olarak Türkiye'de ilk kez uluslararası çapta bir araştırmaya imza attı. Yemek borusu kanserinin bu kadar sık görülmesinin nedeni olarak beslenme alışkanlığını gösteren Prof. Dr. Eroğlu, Doğu'da son 25 yılda 42 bin 652 endoskopi yapıldığını, yüzde 3,4 oranında yani bin 462 kişinin yemek borusu kanserine yakalandığını belirledi.