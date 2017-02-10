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SİBİRYA'DAN GELDİ! PAZAR YURDU SARACAK!


SİBİRYA'DAN GELDİ! PAZAR YURDU SARACAK!
Tarih : 10 Şubat 2017, 12:24
Puan Ver : Sibirya'dan Geldi! Pazar Yurdu Saracak!(9/10)6



Yurdumuzun Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Meteroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle: Ülkemizin cumartesi Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.




Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının hafif yağmurlu, Marmara'nın kuzeyi ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun ise kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



 



kaynak:haberler








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