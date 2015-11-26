Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Krasnoyarsk kentinde Mi-8 tipi bir Rus helikopteri, henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza yaptı. Olayda 15 kişi hayatını kaybetti.



Rus yetkililer, dört mürettebat ve 22 yolcunun bulunduğu helikopterde, 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin ise yaralandığını bildirdi.







Yetkililer, petrol üretim tesisine gitmek üzere yola çıkan helikopterle kalkıştan yaklaşık 15 dakika sonra irtibatın kesildiğini ifade etti.







Rusya Acil Durum Bakanlığı'nın bölgesel şubesi tarafından yapılan açıklamada helikopterin zorunlu iniş gerçekleştirdiği ifade edilerek, kazanın nedenine dair herhangi bir bilgi verilmedi.







Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtilerek, olası güvenlik ihlallerinin de inceleneceği aktarıldı.