Göle karayolunda yol kenarından akbaba gören sürücüler araçlarından inerek yaralı olduğunu düşündükleri akbabaya yardım etmek istediler. Ancak hareketsiz duran akbabanın daha sonra ölü olduğu anlaşıldı.



Göle karayolunda yol kenarından akbaba gören sürücüleraraçlarından inerek yaralı olduğunu düşündükleri akbabaya yardım etmekistediler. Ancak hareketsiz duran akbabanın daha sonra ölü olduğu anlaşıldı. Sibiryasoğuklarının hüküm sürdüğü Kars-Göle Karayolu'nda bir kara akbaba donarak öldü.Sibiryasoğuklarının hüküm sürdüğü Kars-Göle Karayolu'nda bir kara akbaba donaraköldü.Kars-Göle karayolunda yol kenarından akbaba gören sürücüler araçlarındaninerek yaralı olduğunu düşündükleri akbabaya yardım etmek istediler.











Kars-Göle karayolunda yol kenarından akbaba gören sürücüleraraçlarından inerek yaralı olduğunu düşündükleri akbabaya yardım etmekistediler. Ancak hareketsiz duran akbabanın daha sonra ölü olduğu anlaşıldı.