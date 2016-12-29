

Dünyanın en ünlü hekimlerinden Türk Doktor Mehmet Öz, kışın tüketilmesi gereken '20 altın gıdayı' sıraladı. Amerikan NBC kanalında yayınlanan televizyon programı The Dr. Oz Show'da konuşan ünlü hekim, "Tüm besinler eşit olarak yaratılmamış. Bazı besinler bağışıklık sistemini daha güçlü tutar" diye konuştu.





Vatan'ın haberine göre; Metabolizmayı güçlendirmek için kışın tüketilmesi gereken gıdaları sıralayan Dr. Öz, "Bu besinler kilo vermeye de yardımcı olur" ifadelerini kullandı. İşte Dr. Öz'ün önerdiği, metabolizmayı güçlendiren 20 gıda...



Ispanak





Pirinç





Portakal





Muz



Elma





Mısır





Bezelye





Lahana





Havuç





Fasulye





Karnabahar





Greyfurt





Marul





Yulaf





Kereviz





Ananas





Siyah fasulye





Brokoli





Tatlı patates







kaynak:habertürk



































