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sibirya soğuğundan koruyacak 20 altın kış gıdası!

SİBİRYA SOĞUĞUNDAN KORUYACAK 20 ALTIN KIŞ GIDASI!

Metabolizmayı güçlendirmek için kışın tüketilmesi gereken gıdaları Dr. Mehmet Öz sıraladı

Tarih : 29 Aralık 2016, 14:49
Puan Ver : Sibirya Soğuğundan Koruyacak 20 Altın Kış Gıdası!(7.8/10)11



Dünyanın en ünlü hekimlerinden Türk Doktor Mehmet Öz, kışın tüketilmesi gereken '20 altın gıdayı' sıraladı. Amerikan NBC kanalında yayınlanan televizyon programı The Dr. Oz Show'da konuşan ünlü hekim, "Tüm besinler eşit olarak yaratılmamış. Bazı besinler bağışıklık sistemini daha güçlü tutar" diye konuştu.




Vatan'ın haberine göre; Metabolizmayı güçlendirmek için kışın tüketilmesi gereken gıdaları sıralayan Dr. Öz, "Bu besinler kilo vermeye de yardımcı olur" ifadelerini kullandı. İşte Dr. Öz'ün önerdiği, metabolizmayı güçlendiren 20 gıda...



Ispanak




Pirinç




Portakal




Muz



Elma




Mısır




Bezelye




Lahana




Havuç




Fasulye




Karnabahar




Greyfurt




Marul




Yulaf




Kereviz




Ananas




Siyah fasulye




Brokoli




Tatlı patates



 



kaynak:habertürk



























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