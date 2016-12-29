SİBİRYA SOĞUĞUNDAN KORUYACAK 20 ALTIN KIŞ GIDASI!
Metabolizmayı güçlendirmek için kışın tüketilmesi gereken gıdaları Dr. Mehmet Öz sıraladı
Dünyanın en ünlü hekimlerinden Türk Doktor Mehmet Öz, kışın tüketilmesi gereken '20 altın gıdayı' sıraladı. Amerikan NBC kanalında yayınlanan televizyon programı The Dr. Oz Show'da konuşan ünlü hekim, "Tüm besinler eşit olarak yaratılmamış. Bazı besinler bağışıklık sistemini daha güçlü tutar" diye konuştu.
Vatan'ın haberine göre; Metabolizmayı güçlendirmek için kışın tüketilmesi gereken gıdaları sıralayan Dr. Öz, "Bu besinler kilo vermeye de yardımcı olur" ifadelerini kullandı. İşte Dr. Öz'ün önerdiği, metabolizmayı güçlendiren 20 gıda...
Ispanak
Pirinç
Portakal
Muz
Elma
Mısır
Bezelye
Lahana
Havuç
Fasulye
Karnabahar
Greyfurt
Marul
Yulaf
Kereviz
Ananas
Siyah fasulye
Brokoli
Tatlı patates
kaynak:habertürk
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