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Siber Saldırganların Bu Yaptığı Pes Dedirtti!
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siber saldırganların bu yaptığı pes dedirtti!

SİBER SALDIRGANLARIN BU YAPTIĞI PES DEDİRTTİ!

Siber Saldırganlar yönünü yavaş yavaş değiştiriyor. Şimdiki hedef ise otel ve tatil mekanları. Bakın Hacker'lar bu tarz işletmelere neler yapıyor…

Tarih : 07 Şubat 2017, 10:40
Puan Ver : Siber Saldırganların Bu Yaptığı Pes Dedirtti!(9/10)10


Siber Saldırganlar yönünü yavaş yavaş değiştiriyor. Şimdiki hedef ise otel ve tatil mekanları. Bakın Hacker'lar bu tarz işletmelere neler yapıyor…



Siber Saldırganlar Avusturya'da lüks bir otelde elektronik anahtar kart sistemini ele geçirerek otelin yeni elektronik anahtar oluşturmasını ve müşterilerin odalarına girmesini engelledi.



Siber saldırganlar, Avusturya'da ünlü bir otelin hem elektronik anahtar kart sistemini hem de bilgisayar sistemini bloke etti. Oluşturulmuş elektronik anahtarları kullanım dışı bırakan ve otelin yeni kart oluşturmasını da engelleyen siber saldırganlar otel yönetiminden fidye istedi.



180 misafiri bulunan otel, sistemlerini siber saldırganların elinden geri alabilmek için 1.500 € değerinde Bitcoin fidye ödemek zorunda kaldı. Otel yönetimi, bu olayın turizm ve otelcilik sektöründe emsal teşkil etmesi için bir basın açıklaması düzenledi. Lüks otelin genel müdürüBirçok Avusturyalı otelin benzer şekilde saldırıya uğradığını gördük. Bu tip saldırılarda polis ve sigorta şirketi de yardımcı olamıyor.” dedi. Bu olayın üzerine otel, eski moda analog kapı kilitlerine geri dönmeye karar verdi.



Artış gösteren kötü amaçlı fidye yazılımları finans, hizmet ve turizm gibi alanlara da yayıldı. Otellerdeki elektronik anahtar kart sistemleri, güvenlik araştırmacılarının, kötü niyetli saldırganların ve hırsızların ilgi odağı oldu. 2012 yılında Black Hat Güvenlik Konferansı'nda araştırmacılar, bu elektronik otel odası kilitlerinin kolayca hacklenebileceğini göstermişti. Avusturya'da peş peşe gerçekleşen siber saldırılar ise otellerin siber saldırganların hedefine girdiğini gösteriyor. Sigorta şirketlerinin ve polisin müdahale edemediği siber saldırılarda otellerin fidyeyi ödemekten başka çaresi kalmıyor.



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