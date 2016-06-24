NATO; kara, hava ve denizden sonra siber dünyayı da resmi savaş alanları arasına ekledi. Böylece siber saldırılara karşı uygulanacak yaptırımların boyutu da değişmiş oldu.



NATO; kara, hava ve denizden sonra siber dünyayı da resmi savaş alanları arasına ekledi. Böylece siber saldırılara karşı uygulanacak yaptırımların boyutu da değişmiş oldu.



Bildiğiniz gibi son dönemde siber saldırıların sayısı sadece artmakla kalmadı, aynı zamanda saldırıların kendileri de büyümeye başladı. Öyle ki bu tür siber saldırılar ülkeler arasında da saldırı yöntemi olarak kullanılmaya başlandı. Bu durumun farkında olan NATO, bundan sonra siber dünyayı resmi bir savaş alanı olarak kabul edecek. Yani bundan sonra NATO için resmi savaş alanları: kara, hava, deniz ve siber dünya olacak.



Peki bu ne anlama geliyor? Şöyle ki aynı diğer resmi savaş alanlarında olduğu gibi artık siber dünyada yapılan saldırılar da NATO'dan karşılık alacak. Yani eğer NATO üyesi bir ülke siber savaşın parçası haline gelirse, diğer NATO üyesi ülkeler onun yanında yer alacak. Son dönemde özellikle İran, Çin ve Rusya'dan hackerlar ABD'ye sık sık siber saldırılar düzenliyordu. Siber savaşın artık NATO tarafından da resmi olarak tanınıyor olması, ileride bu tür hacker saldırılarına karşı daha ciddi yaptırımların uygulanabileceğini gösteriyor.