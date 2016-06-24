O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

siber dünya nato'nun resmi savaş alanları arasına girdi

SİBER DÜNYA NATO'NUN RESMİ SAVAŞ ALANLARI ARASINA GİRDİ

NATO; kara, hava ve denizden sonra siber dünyayı da resmi savaş alanları arasına ekledi. Böylece siber saldırılara karşı uygulanacak yaptırımların boyutu da değişmiş oldu.

Tarih : 24 Haziran 2016, 09:57
Puan Ver : Siber Dünya Nato'nun Resmi Savaş Alanları Arasına Girdi(5/10)5


NATO; kara, hava ve denizden sonra siber dünyayı da resmi savaş alanları arasına ekledi. Böylece siber saldırılara karşı uygulanacak yaptırımların boyutu da değişmiş oldu.



Bildiğiniz gibi son dönemde siber saldırıların sayısı sadece artmakla kalmadı, aynı zamanda saldırıların kendileri de büyümeye başladı. Öyle ki bu tür siber saldırılar ülkeler arasında da saldırı yöntemi olarak kullanılmaya başlandı. Bu durumun farkında olan NATO, bundan sonra siber dünyayı resmi bir savaş alanı olarak kabul edecek. Yani bundan sonra NATO için resmi savaş alanları: kara, hava, deniz ve siber dünya olacak.



Peki bu ne anlama geliyor? Şöyle ki aynı diğer resmi savaş alanlarında olduğu gibi artık siber dünyada yapılan saldırılar da NATO'dan karşılık alacak. Yani eğer NATO üyesi bir ülke siber savaşın parçası haline gelirse, diğer NATO üyesi ülkeler onun yanında yer alacak. Son dönemde özellikle İran, Çin ve Rusya'dan hackerlar ABD'ye sık sık siber saldırılar düzenliyordu. Siber savaşın artık NATO tarafından da resmi olarak tanınıyor olması, ileride bu tür hacker saldırılarına karşı daha ciddi yaptırımların uygulanabileceğini gösteriyor.



Microsoft CEO'su Windows Phone Başarısızlığını Kabullendi








Etiketler: Siber  Dünya  Nato  Nun  Resmi  Savaş  Alanları  Arasına  Girdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER