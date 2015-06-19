

Şarkıcı Sibel Meriç, .Haziran ayında piyasada olacak 5 şarkıdan oluşan “NATUREL” isimli maxisingle'ı için geri sayımı başlattı.



Yaklaşık 1 yıldır yoğun bir şekilde hazırlıklarını sürdürdüğü bu albüm için en büyük desteği yapımcısı EROL KÖSE'den aldığını söyleyen Meriç, R&B tarzında yaptığı çıkış parçası için iddialı konuştu.



Albümde yer alan şarkılar arasında hakları Erol Köse'ye ait olan “Nerede” şarkısı da yeni versiyonu ile dinleyicilerin beğenisine sunuluyor.



Sibel Meriç, NATUREL adlı Maxi single albümünde ayrıca Erman Tazegül ,Suat Aydoğan ve Burak Öksüzoğlu gibi isimlerle çalıştı.











