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Sibel Meriç'ten NATUREL albüm…

SİBEL MERİÇ'TEN NATUREL ALBÜM…

Şarkıcı Sibel Meriç, .Haziran ayında piyasada olacak 5 şarkıdan oluşan “NATUREL” isimli maxisingle’ı için geri sayımı başlattı.

Tarih : 19 Haziran 2015, 17:18
Puan Ver : Sibel Meriç'ten Naturel Albüm…(9/10)9


Şarkıcı Sibel Meriç, .Haziran ayında piyasada olacak 5 şarkıdan oluşan “NATUREL” isimli maxisingle'ı için geri sayımı başlattı.



Yaklaşık 1 yıldır yoğun bir şekilde hazırlıklarını sürdürdüğü bu albüm için en büyük desteği yapımcısı EROL KÖSE'den aldığını söyleyen Meriç, R&B tarzında yaptığı çıkış parçası için iddialı konuştu.



Albümde yer alan şarkılar arasında hakları Erol Köse'ye ait olan “Nerede” şarkısı da yeni versiyonu ile dinleyicilerin beğenisine sunuluyor.



Sibel Meriç, NATUREL adlı Maxi single albümünde ayrıca Erman Tazegül ,Suat Aydoğan ve Burak Öksüzoğlu gibi isimlerle çalıştı.





 












Etiketler: Sibel  Meriç  Ten  Naturel    Albüm…    haber

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