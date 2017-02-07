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sibel kekilli tatort dizisinden ayrılıyor

SİBEL KEKİLLİ TATORT DİZİSİNDEN AYRILIYOR

Sibel Kekilli 7 yıldır yer aldığı dizi Tatort 'dan Mart ayından sonra kendi kararı ile ayrılmak istediğini açıkladı.

Tarih : 07 Şubat 2017, 09:14
Puan Ver : Sibel Kekilli Tatort Dizisinden Ayrılıyor(7/10)7


Sibel Kekilli 7 yıldır yer aldığı dizi Tatort 'dan Mart ayından sonra kendi kararı ile ayrılmak istediğini açıkladı. Sibel Kekili artık farklı karekterlere hayat vermek istediğini de belirtti. Sibel Kekili Olay Yeri'ndeki performansı ile dünyaca konuşulmuş ve olumlu eleştiriler almıştı.



Sibel Kekilli Almanya'da 7 yıldır yer aldığı ünlü dizi Tatort 'dan Mart ayından sonra ayrılacağını açıkladı. Sibel Kekili açıklamasının devamında artık farklı karekterler oynamak ve dünyaca tutulacak projelerde yer almak istediğini de belirtti. Sibel Kekili Olay Yeri dizisindeki performansı ile Alman izleyicilerden tam not almıştı.



Sibel Kekilli yer almış olduğu çeşitli projeler ile isminden söz ettiriyordu. Sibel Kekili 7 yıldır ara vermeden çalıştığı ünlü dizi Tatort'tan ayrılacağını söyledi. Sibel Kekili Olay Yeri dizisinde bir polisi canlandırıyordu.

 



 



kaynak:süperhaber








Etiketler: Sibel  Kekilli  Tatort  Dizisinden  Ayrılıyor    haber

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