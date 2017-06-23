SİBEL CAN'IN ULTRA LÜKS TATİLİ
Sibel Can, çocuklarıyla Monaco'daki lüks evinde tatil yapmakla kalmadı bir de ultra lüks mavi yolculuğa çıktı. Kesenin ağzını açan sanatçı, haftalığı 230 bin TL olan yüzen sarayla, deniz ve güneşin tadını çıkardı...
Sibel Can, çocuklarıyla Monaco'daki lüks evinde tatil yapmakla kalmadı bir de ultra lüks mavi yolculuğa çıktı. Kesenin ağzını açan sanatçı, haftalığı 230 bin TL olan yüzen sarayla, deniz ve güneşin tadını çıkardı...
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar