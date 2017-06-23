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Sibel Can'ın Ultra Lüks Tatili

sibel can'ın ultra lüks tatili

SİBEL CAN'IN ULTRA LÜKS TATİLİ

Sibel Can, çocuklarıyla Monaco'daki lüks evinde tatil yapmakla kalmadı bir de ultra lüks mavi yolculuğa çıktı. Kesenin ağzını açan sanatçı, haftalığı 230 bin TL olan yüzen sarayla, deniz ve güneşin tadını çıkardı...

Tarih : 23 Haziran 2017, 14:16
Puan Ver : Sibel Can'ın Ultra Lüks Tatili(7/10)8


Sibel Can, çocuklarıyla Monaco'daki lüks evinde tatil yapmakla kalmadı bir de ultra lüks mavi yolculuğa çıktı. Kesenin ağzını açan sanatçı, haftalığı 230 bin TL olan yüzen sarayla, deniz ve güneşin tadını çıkardı...








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