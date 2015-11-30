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sibel can'ın genç kızlık hayali gerçek oluyor

SİBEL CAN'IN GENÇ KIZLIK HAYALİ GERÇEK OLUYOR

Sibel Can, Bostancı Gösteri Merkezi'nde önceki akşam konser verdi. Sahne öncesi soruları yanıtlayan şarkıcı, ocak ayında Burhan Bayar şarkılarından oluşan ‘genç kızlık hayalim' dediği albümü çıkaracağını söyledi.

Tarih : 30 Kasım 2015, 10:39
Puan Ver : Sibel Can'ın Genç Kızlık Hayali Gerçek Oluyor(5/10)4


Sibel Can, ocak ayında çıkaracağı yeni albümünün müjdesini verdi. Can, “Mutlu Ol Yeter”, “Yalnızım”, “Mavi Mavi” gibi unutulmaz birçok efsane şarkının bestekârı olan Burhan Bayar'ın sevilen şarkılarını söyleyeceğini belirtti. Albümü ocak ayında çıkacağını açıklayan Can, “Genç kızlık hayalim gerçekleşiyor. Burhan Bayar şarkıları söyleyeceğim. Sevgili İbrahim Tatlıses'in, Müslüm Gürses'in söylediği bütün şarkıları bir kadın olarak ilk defa ben söyleyeceğim. Onlardan sonra söylemek de bana gurur veriyor. Bu da dünyanın en güzel şeyi. İnşallah ocak ayına yetiştireceğim” diye konuştu.








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